Carlos Martínez dice que compatibilizará “hasta el último minuto” sus competencias con la Alcaldía de Soria

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, visita Zamora con motivo de la celebración de la Nochenueva.ICAL

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, aseguró este sábado que compatibilizará “hasta el último minuto” sus competencias con la Alcaldía de Soria. “Las compatibilizaré con el préstamo de confianza de la ciudadanía de mis vecinos de Soria, que me la han prestado de forma mayoritaria, hasta recoger el acta de diputado autonómico, de procurador en las Cortes de Castilla y León”, insistió.

“Esa es mi obligación y ese es mi compromiso con la ciudadanía de Soria”, recalcó. Carlos Martínez hizo estas declaraciones en Zamora, adonde acudió con motivo de la celebración de la Nochenueva, acompañado por el secretario general provincial del PSOE de Zamora y diputado nacional, Antidio Fagúndez, y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, entre otros cargos orgánicos e institucionales.

Alternativa

“No podemos hacer oídos sordos al contexto que nos envuelve ni hacernos trampas al solitario. Tenemos que aprender una lección muy clara. Alentar el miedo a la extrema derecha ya no funciona. Y, por tanto, todos somos conscientes, la propia ciudadanía de Castilla León es consciente de que, hoy por hoy, solo existe una alternativa de gobierno al Partido Popular y a la extrema derecha, que es el Partido Socialista y, por tanto, que la división de la derecha es siempre para ganar”, subrayó, recoge Ical.

“Da igual votar a Vox que votar al Partido Popular. En esa pugna permanente que ellos están teatralizando, sobreactuando para intentar competir por ese espacio electoral, al final, el resultado es el mismo. Votar al Partido Popular o votar a Vox es votar a un gobierno de continuidad de estos últimos 30 años”, indicó.