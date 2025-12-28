La CHD programa 2,1 millones de euros de inversión futura en la provincia de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha presentado un balance en Soria que combina datos de situación hidrológica, planificación y actuaciones sobre el terreno y programa 2,1 millones de euros de inversión en la provincia.

En el capítulo de obras e inversiones, el informe diferencia entre inversión comprometida en 2025 e inversión futura programada. En actuaciones con ejecución multiprovincial, la inversión comprometida total asciende a 2,5 millones de euros, con una repercusión en la provincia de Soria de 313.570 euros.

En ese paquete se incluyen, entre otras, el mantenimiento y conservación de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión dependientes de la Confederación; inspecciones periódicas obligatorias de instalaciones eléctricas de alta tensión; la demolición de inmuebles en ruina o situación irregular propiedad de la CHD; y la explotación, conservación y actualización de documentación de seguridad de presas y balsas de titularidad estatal en la zona de explotación que afecta a Soria y Burgos.

En inversión futura, el documento cifra en 25,3 millones el importe total del conjunto de actuaciones, con una previsión de 2,1 millones euros para la provincia. Entre las partidas destacadas se encuentra la implantación de los Planes de Emergencia de Presas (PEP), que son los planes que organizan la respuesta ante incidencias graves en presas y balsas (protocolos de aviso, coordinación con emergencias, sistemas de alerta y medidas para proteger a la población aguas abajo).

El informe incorpora también la asistencia técnica para la vigilancia de esas obras y actuaciones para implantar dispositivos de medida de caudales en canales del Estado y su integración en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), la red tecnológica que recopila y procesa datos hidrológicos en tiempo real para mejorar la gestión y la toma de decisiones. A ello se añade un servicio específico para el establecimiento de sumideros de carbono en terrenos propiedad del organismo en Cubo de la Solana, una actuación orientada a captar y fijar carbono mediante gestión de suelos y vegetación, con beneficios ambientales asociados, recoge Ical.

En paralelo a la inversión, la CHD mantiene actuaciones directas en cauces, un ámbito que afecta de forma visible a la seguridad y al estado del medio fluvial. El informe enmarca estas intervenciones en un pliego de actuaciones en cauce por 1.500.000 euros, con ejecución iniciada en abril de 2024 y vigencia hasta 2027. Desde junio de 2025 se han realizado trabajos ordinarios de mantenimiento y conservación en el río Merdancho, entre Renieblas y Velilla de la Sierra, y una retirada de ramas desprendidas hacia una finca procedentes de árboles del arroyo Pesquero, en el término municipal de Cidones.

En la última Comisión de Asistencia al Subdelegado, celebrada este mes de diciembre, se analizó el informe de la CHD, que incorpora el seguimiento de la sequía y la escasez, la relación directa con los ayuntamientos, la programación de obras y el mantenimiento de cauces. El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, valoró el trabajo técnico de la Confederación “por la información precisa que aporta y por su capacidad para anticipar problemas”, y subrayó la importancia de la planificación para “garantizar un uso equilibrado del agua, con criterios ambientales y con seguridad para el conjunto de usuarios”.

En materia de planificación hidrológica, la CHD ha remitido a la Dirección General del Agua la propuesta de revisión del Plan Especial de Sequía de la demarcación del Duero, ya consolidada con la Declaración Ambiental Estratégica, el documento ambiental que evalúa y fija condiciones para planes de este tipo. El Plan Especial de Sequía es la herramienta que define indicadores, escenarios y medidas a aplicar cuando se detectan situaciones de sequía prolongada. Su finalidad es reducir impactos, ordenar la toma de decisiones y establecer respuestas proporcionadas según evolucione la situación.

El informe también recoge el seguimiento del Plan Hidrológico del Duero vigente, el documento marco que organiza la gestión del agua en la cuenca (usos, caudales, calidad, protección ambiental e inversiones), con la elaboración del informe anual de seguimiento correspondiente a 2024.

Además, la Confederación ha redactado el Esquema Provisional de Temas Importantes del ciclo 2028–2033, que se somete a consulta pública durante seis meses, a contar desde el pasado 28 de noviembre. Este documento constituye la fase previa del próximo Plan Hidrológico, ya que identifica los principales retos de gestión del agua en la demarcación y propone líneas de actuación para abordarlos. Con esta consulta, usuarios, administraciones y ciudadanía pueden presentar aportaciones hasta el próximo mes de mayo, antes de que se elabore el plan definitivo.

La CHD mantiene, asimismo, el control mensual del cumplimiento del Convenio de Albufeira, el acuerdo entre España y Portugal que regula caudales y condiciones de gestión en ríos internacionales, junto con el seguimiento periódico de la situación de sequía. En este marco, el informe sitúa a 31 de octubre la Unidad Territorial de Sequía (UTS) y la Unidad Territorial de Escasez (UTE) del Alto Duero en normalidad. Conviene distinguir ambos conceptos: la sequía se relaciona con la falta prolongada de precipitaciones y sus efectos sobre el territorio; la escasez se vincula al balance entre recursos disponibles y demandas de agua para usos concretos.

El documento incorpora una herramienta de relación institucional que la CHD pone a disposición de los municipios: el Canal de Alcaldes. Se trata de un formulario específico en la web del organismo que permite a los ayuntamientos plantear dudas, sugerencias o solicitudes con un cauce directo para respuesta técnica. En lo que va de año, la Confederación contestó cinco consultas procedentes de ayuntamientos de la provincia, lo que convierte a Soria en el territorio que menos utiliza este servicio dentro de la cuenca. La CHD anima a intensificar su uso, ya que facilita respuestas ágiles y reduce tiempos de tramitación en cuestiones de dominio público hidráulico, autorizaciones, afecciones y mantenimiento.

Actuaciones de emergencia

El documento recoge además actuaciones de emergencia durante septiembre y octubre por los efectos de una tormenta registrada en la comarca del río Caracena, que provocó caída de árboles y taponamientos. La CHD intervino en Vildé (término municipal de El Burgo de Osma) en un tramo de 340 metros; en Tarancueña (término municipal de Retortillo de Soria) en un tramo de 2.464 metros; y en Caracena, en el río Caracena junto a la zona del molino y Fuencaliente, donde se produjeron daños asociados al episodio.

Para enero de 2026, la Confederación prevé actuaciones de acondicionamiento y conservación en los ríos Pilde y Seco (Espeja de San Marcelino), el río Milanos (La Cuenca, Golmayo), el arroyo del Chorrón (Taroda), el río Pedrajas (Cidones), el río Golmayo entre Golmayo y Soria, y el río Sequillo (Lodares).

El informe presentado en la Comisión de Asistencia al Subdelegado incorpora, por último, la vertiente educativa del organismo a través del programa EducaDuero, una iniciativa de educación ambiental dirigida a alumnado de Primaria, ESO, Bachillerato y centros de educación especial. El programa ofrece cinco actividades adaptadas a etapas educativas y una específica para educación especial. En la provincia de Soria, el curso pasado se realizaron cinco actividades y este curso se han recibido nueve solicitudes. La CHD trabaja en la planificación para atender el mayor número posible.

Reservas en Cuerda del Pozo

También se explicó que el embalse de la Cuerda del Pozo se encuentra en torno al 60% de su capacidad, unos cuatro puntos por encima del nivel registrado en las mismas fechas del año pasado y también por encima de la media de la última década (53,6 por ciento). Esta evolución sitúa la reserva disponible en un escenario favorable para la provincia en un momento clave del año hidrológico.