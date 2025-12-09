El embalse de la Cuerda del Pozo gana más de dos puntos en una semana

Embalse de la cuerda del Pozo en una imagen de archivo.MARIO TEJEDOR

El embalse de la Cuerda del Pozo confirma su subida en cuanto a agua contenida tras ganar más de dos puntos en la última semana. Las aportaciones han permitido subir del 62%, porcentaje que perdió a principios de octubre, manteniéndose por encima del dato del año anterior en estas fechas.

El pantano contiene actualmente 155,615 hectómetros cúbicos de agua, el 62,55% de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos. La semana pasada contenía 149,69 hectómetros cúbicos, el 60,17%.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 140,886 hectómetros cúbicos de agua, el 56,63%o de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 1,50 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de 5,925 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 39,60 litros por metro cuadrado.