Arden tres contenedores durante el fin de semana en la capital soriana

No puede decirse que en Soria la quema de contenedores suponga una novedad, ya que suele haber rachas, aunque es indudable que el gamberrismo va intrínseco en ciertos elementos que lo único que consiguen es destrozar mobiliario público que cumplen una función esencial, cuál es la de depositar los desperdicios o elementos para el reciclado.

Este fin de semana los bomberos de la capital soriana han tenido un poco más de trabajo, ya que según confirmó el Ayuntamiento de Soria, dos han sido los incidentes registrados. El primero tuvo lugar en la calle Elio Antonio de Nebrija, donde testigos presenciales relatan dos contenedores en llamas que tuvieron que ser apagados por los bomberos. Mientras duró la extinción de las llamas la Policía Nacional y la Policía Local cortaron la calle. El aviso se produjo en torno a las 16.32 horas de la tarde del sábado.

El segundo aviso fue pasadas las 20.15, también de la tarde del sábado. Otro contenedor en llamas en la calle Laguna Negra, una vía que se encuentra junto a la avenida Mariano Vicén.