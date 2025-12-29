Evocadoras imágenes de la Soria en blanco y negro: así es el calendario de 2026

Los últimos días del año en Soria tienen una luz roja en la agenda ciudadana: el reparto del calendario que hace el Ayuntamiento de la ciudad. El almanaque se ha convertido en pieza codiciada donde las haya: es bonito, recoge imágenes antiguas de la capital y, además, gratuito. Así, no resulta extraño que cuando el Ayuntamiento de Soria comienza el reparto, en una caseta en la plaza Mayor, se formen auténticas filas de personal. Es más, este año el Consistorio tuvo que poner un aviso en la entrada comunicando que los calendarios aún no se entregaban. Para más de un soriano es objeto de culto. La hoja del mes incluye los teléfonos de Emergencias, Parque de Bomberos, Policía Local y Ayuntamiento. Buena idea.

Plaza de Herradores 1912.Aurelio perez rioja de pablo Portada Calendario 2026 La fotografía que ilustra la portada del calendario es la más antigua de las que aparecen en él; data de 1912. Muestra la plaza de Herradores, en el corazón de la ciudad, en lo que parecer ser un mercado de cacharrería, con pequeñas tinajas de barro en primer plano. La fotografía pertenece al Museo Sorolla, según la descripción que facilita en el Ayuntamiento. Mujeres con sayas hasta los pies y el típico pañuelo en la cabeza y los hombres, boina. Todos con la cabeza cubierta. Atención a las alforjas del burro.

Cabalgata de los Reyes Magos.Manuel lafuente caloto ahpso Enero El mes de enero nos traslada a la cabalgata de Reyes Magos de 1964. Un tractor guía a la carroza del rey Melchor, conducido por un abrigado tractorista. No falta la comitiva a uno y otro lado con niños vestidos de egipcios, desfilando junto al parque de la Dehesa. El trayecto parece ser Nicolás Rabal, por el edificio que se aprecia al fondo.

Plaza de San Esteban 1934.Coleccion asociacion amigos del museo numantino ahpso Febrero La fotografía que ilustra febrero en el calendario es pura memoria antigua de Soria. De fotógrafo desconocido, es la plaza de San Esteban, con el Palacio de Alcántara al fondo y el edificio que hoy es centro cultural Gaya Nuño. Junto a él aparecen inmuebles que ya no existen. El paisaje está nevado y llama la atención una recinto con vallas de madera de algo más de un metro. Se sitúa donde ahora se encuentra el Banco de España. Tiene forma de triángulo y en su interior no hay nada.



Estación de San Francisco y panorámica de la ciudad 1914.florentino martin Marzo La imagen que aparece en el inicio de la primavera, la correspondiente al mes de marzo, también ha pasado a la historia. De hecho, es la segunda fotografía más antigua que aparece en el calendario: está fechada en el año 1914 y muestra la antigua estación de tren de San Francisco, en la entrada a la ciudad por la carretera de Madrid.

Plaza del Olivo y Plaza de San Esteban 1967.Manuel lafuente caloto ahpso Abril En abril aguas mil. Y bien que llovía en el transcurso de la procesión de Semana Santa que ilustra este mes en el calendario que regala el Ayuntamiento de Soria. La imagen muestra a cofrades de una hermandad a su paso por el centro de la ciudad, lo que hoy es Mariano Granados y la plaza de Herradores. Totalmente reconocible la conocida 'esquina del BBV' llena de gente con paraguas. Llama también la atención el aparcamiento que hay apenas unos metros más allá, en sentido hacia El Espolón.

Danzas sección femenina en el Soto Playa 1950.desconocido ahpso Mayo El mes de mayo lo ilustra una imagen de baile con cintas a cargo de la Sección femenina fechada a mediados del siglo XX. El lugar es junto al Duero, en el Sotoplaya, desconocemos si con motivo de algún campamento o quizá alguna festividad. Lo que está claro es que este paraje del río era y sigue siendo lugar de recreo, esparcimiento y celebraciones. Hoy igual que ayer.

La Compra 1660.jesus arlegui bonilla Junio Sesenta y cinco años separan de nuestros días esta imagen de la festividad de la Compra, celebración que ahora llena el monte Valonsadero y los chiringuitos y que antes era mucho más familiar. Llama la atención de esta fotografía que ilustra el mes de junio el cochecito de bebé y la tranquilidad con que esta cuadrilla de sanjuaneros está en el monte.

Tropas de la columna Mola en Mariano Granados 26 de julio de 1936.severiano latorre calvo ahpso Julio Atendiendo a la datación que aparece en este mes del calendario, la fotografía está tomada una semana después del comienzo de la Guerra civil de 1936, con el alzamiento militar del 18 de julio, hecho histórico del que este 2026 se cumplen 90 años. En la imagen se aprecian tres puntos reconocibles de la ciudad: el parque de la Dehesa, si bien de refilón; el edificio en el que hoy se encuentra la Gerencia de Servicios Sociales, al comienzo del Espolón; y un poco más adelante, el de Correos. No obstante, la mirada se va al cañón que viaja en el camión, al igual que la de las pocas personas que aparecen en la fotografía.

Piscina del camping Fuente de la Teja 1969.salvador vives soriano 1969 Agosto Otrora muy demandada, la piscina de 'Fuente la Teja' que ilustra el mes de agosto es una de las zonas de recreo de la ciudad, visitada tanto por los sorianos -continúa abierta cuando las demás cierran sus puertas en fiestas-, como para los usuarios del camping y los caravanistas. El área tiene hoy dos piscinas, una de adultos y otra de niños, además de la atracción de estar en plena naturaleza. Las dependencias para el camping tiene duchas con agua caliente, baños adaptados para minusválidos, zona de lavandería y lavaderos con agua caliente las 24 horas.

Hotel Comercio y Bar Marfil 1956.antonio latorre calvo ahpso Septiembre La mayoría de los sorianos reconocerán la esquina que ilustra el mes de septiembre, en la que aparece el antiguo hotel Comercio y el rótulo con las letras. La imagen pertenece a mediados del siglo XX y en ella se aprecia también la caseta que durante décadas sirvió de oficina de turismo, derribada para en 2021 situar una maqueta de bronce de la ciudad. El vehículo, toda una reliquia.

Carrea ciclista Primero de Mayo 1967.salvador vives soriano ahpso Octubre El urbanismo de la zona ha cambiado, pero no lo suficiente para no reconocer esta zona, con los ciclistas subiendo por la calle Sorovega enfilando hacia la plaza Mayor. Dos pistas han trascendido el tiempo. De un lado, el colegio Sagrado Corazón, con la torre de la iglesia al fondo. De otro, la Torre de Doña Hurraca a mano derecha de la imagen que ilustra el mes de octubre.

Panorámica Parque de Bomberos, trapería el Arca de Noé y Dehesa 1965.antonio latorre calvo ahpso Noviembre El grueso de la fotografía de noviembre -inmuebles a la derecha- corresponde al lugar en que estaba el antiguo parte de bomberos de la ciudad y que hoy es el edificio Revilla y la calle de las Concepciones, que une la calle Sagunto y El Espolón. Obsérvese la ermita de la Soledad y la frondosidad de la Dehesa

Bautizo en Santo Domingo 1917.desconocido ahpso Diciembre Cierra el calendario de 2026 una emblemática imagen, la de la iglesia de Santo Domingo, considerada como una de las más bellas portadas del románico en España. Más de un siglo separan de nuestros días a esta foto que ilustra el mes de diciembre, con dos apreciaciones: el estado del edificio, bastante deteriorado según se ve pese a la poca calidad de la imagen; y las personas que aparecen en la foto, las mujeres de largo -sayas negras hasta los tobillos- y hombres con gorra o sombrero. El punto de luz lo aporta lo que parece ser un bebé, de blanco, en brazos de un hombre.

Tastarro San Juan 1967.salvador vives soriano ahpso Cierre calendario 1 El calendario de 2026 repartido por el Ayuntamiento de Soria concluye con el almanaque anual, esto es, todos los meses del año. En este caso, la imagen que ilustra está formada por cuatro fotografías. La primera de ellas es la que hay sobre estas líneas, con un tastarro de San Juan, vehículos que entraban al monte en los festejos sanjuaneros y que en 1994 fueron definitivamente prohibidos.

Celebración de San Cristobal 1955.desconocido Cierre calendario 2 De autor desconocido, la fotografía pertenece al Archivo Pérez-Arlegui y muestra la celebración de la festividad de San Cristóbal, con vehículos engalanados, costumbre que se mantiene en nuestros días. No así las mujeres con mantilla que aparecen en uno de ellos.

Hospital provincial 1930.tiburcio crespo palomar ahpso Cierre calendario 3 La imagen va camino del siglo. El edificio que vemos es el antiguo Hospital Provincial de Soria, junto a la Dehesa, en la calle Nicolás Rabal. Fue su primera vida. En la siguiente pasó de la medicina a la docencia, convirtiéndose en el Colegio Universitario de Soria, CUS. Y aún tuvo una tercera, en la que este emblemático edifico de Soria se convirtió en un soberbio Hotel Spa Convento de San Francisco, tal y como lo conocemos ahora.

Alameda de Cervantes, estanque y palomar 1930.tiburcio crespo palomar ahpso Cierre calendario 4 La fotografía es muy reconocible, especialmente por el palomar del parque de la Dehesa, en pie todavía y con bastante mejor aspecto, y por el edificio que se asoma al fondo: el Hospital Provincial. La imagen pertenece al Archivo Carrascosa.