«Probablemente, el de Soria sea el romance de mayores dimensiones»

Una de las características más singulares del romance mudo de la Virgen del Mirón es que está pintado y enmarcado. No hay muchos más ejemplos se ese estilo. Si es verdad que la utilización de pictogramas y jeroglíficos fue habitual, pero se solía distribuir en estampas en otro tipo de soportes efímeros. Esto provoca que tampoco haya demasiados estudios sobre este tipo de representaciones. Uno de ello, publicado en la revista Imago, en 2022, si apunta que el romance mudo del Mirón «probablemente sea el jeroglífico de estas características de mayores dimensiones».

El estudio fue realizado por Adolfo de Mingo Lorente, de la Universidad de Castilla-La Mancha y analizaba uno de los ‘hermanos’ del romance soriano, el que está dedicado a la Virgen de la Esperanza de San Lucas y se guarda en la iglesia de San Lucas de Toledo. Este templo es una de las seis parroquias mozárabes de la ciudad y el jeroglífico es de finales del siglo XVII y «está configurado por pequeñas figuras ligadas con notas musicales que forman estrofas».

De Mingo explica que el fenómeno de la poesía visual en España durante el siglo XVII «es característico de la artificiosidad barroca» y aunque de amplia variedad destaca «los poemas mudos o composiciones poéticas realizadas mediante jeroglíficos». El autor recoge una descripción de estos murales por parte Arte poética española de Juan Díaz Rengifo (Salamanca, 1592). «Es una composición métrica de figuras en su propia significación. Resultan algunas veces dos, o figuras de una misma voz. Por ejemplo, se puede pintar un sol y un dado o también un soldado», explica. De Mingo también recoge otras definiciones posteriores en el mismo sentido.

En el artículo se hace referencia a «uno de los ejemplos más conocidos» de este tipo de creaciones en España como es el Retórico, aunque mudo romance, a la Inmaculada Concepción, obra de Gerónimo González. Este jeroglífico fue publicado en Madrid en 1662 y hoy se guarda un ejemplar en la Biblioteca Nacional. La principal diferencia entre este y los ejemplos de Soria o Toledo, es el soporte. El de Gerónimo González está impreso en papel y los otros dos son cuadros.

Hay otros ejemplos de romances mudos en papel que no solo aludieron a cuestiones religiosas, sino también a hechos destacados como el nacimiento o la entronización de reyes. El romance mudo más extenso estaba formado por «seis amplios jeroglíficos» en honor a San Antonio de Padua en 1768 y alguna de sus planchas aún se conserva. En Ejea de los Caballeros (Zaragoza) incluso se llegó a montar un romance mudo «sobre un rodillo que permitía su despliegue a modo de cortina confiriéndole mayor empaque escenográfico». De Mingo afirma que «estos poemas visuales seguirán en boga a lo largo del siglo XVIII dentro de la cultura festiva popular» y que incluso se desarrollaron en «la Nueva España», especialmente en México.

Junto a los ejemplos de Toledo y Soria hay otro romance mudo en pared que aún se conserva, al que también hace referencia De Mingo como es el dedicado a la Inmaculada –reproducido en la imagen que acompaña esta información– y que se guarda en la casa sacerdotal de Alarcón (Cuenca). Sobre este último hay otro estudio publicado a cargo de Jacob Martínez López bajo el título Imagen y Sonido como fuentes de estudio para la Edad Moderna. Aunque enfocado a ese romance mudo, Martínez López, explica el uso de los pictogramas y símbolos. «El soneto jeroglífico que acompaña la representación y singulariza sobremanera la obra» y añade «un concepto tan abstracto –la inmaculada concepción– llevó a estos artistas a idear este particular tipo de representación para traducir plásticamente el dogma». «El autor idea un tipo de poesía visual a partir de una serie de recursos semijeroglíficos: unos doctrinales, otros instrumentales, para el desarrollo de este acertijo catequético». En el caso de Soria, el mismo ingenio explica los milagros de la Virgen y la construcción del templo.