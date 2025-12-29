La última trovadora que cantó los secretos del romance mudo del Mirón

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Iluminada Mozas pasó muchos años ayudando en la ermita de la Virgen del Mirón. Llegó a ejercer como ‘custodia’ de la ermita colaborando en todo aquello que fuera necesario, pero también algo más. ‘Lumi’ aprendió el romance mudo a Nuestra Señora del Mirón y cuando coincidía con algún grupo durante la visita a la ermita declamaba el poema para asombro de los visitantes. Así quedó recogido por Juan Carlos Menéndez que incluso tiene un vídeo publicado en su blog canterosmedievales.com en el que la ‘bautizó’ como la última trovadora el romance mudo del Mirón.

Iluminada Mozas falleció hace aproximadamente una década. Sus últimos años los pasó en la localidad de El Royo. Según la información recopilada, Iluminada nació en Tarancueña, pero prácticamente de recién nacida se mudó a El Royo. Después de contraer matrimonio se mudó al País Vasco, a la localidad de Zumárraga, donde pasó buena parte de su vida.

El siguiente cambio llegó con la viudedad, cuando regresó a Soria y fue cuando se acercó a la ermita del Mirón. «Lo vivía mucho y tenía mucha fe», relata un pariente. Estuvo vinculada al Mirón unos 15 años aproximadamente, aunque las fechas pueden no ser exactas. Ya sus últimos años, pasado el 2010, se retiró a El Royo donde falleció. «Era muy creyente», insisten. Posiblemente, es la última persona que sabía leer el romance mudo.