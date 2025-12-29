Cultura
La última trovadora que cantó los secretos del romance mudo del Mirón
Iluminada Mozas custodió en su memoria el poema ancestral que canta la historia de la ermita de la Virgen del Mirón de Soria
Iluminada Mozas pasó muchos años ayudando en la ermita de la Virgen del Mirón. Llegó a ejercer como ‘custodia’ de la ermita colaborando en todo aquello que fuera necesario, pero también algo más. ‘Lumi’ aprendió el romance mudo a Nuestra Señora del Mirón y cuando coincidía con algún grupo durante la visita a la ermita declamaba el poema para asombro de los visitantes. Así quedó recogido por Juan Carlos Menéndez que incluso tiene un vídeo publicado en su blog canterosmedievales.com en el que la ‘bautizó’ como la última trovadora el romance mudo del Mirón.
Documento histórico: así sonaba el romance mudo del Mirón en la voz de Iluminada Mozas
Iluminada Mozas falleció hace aproximadamente una década. Sus últimos años los pasó en la localidad de El Royo. Según la información recopilada, Iluminada nació en Tarancueña, pero prácticamente de recién nacida se mudó a El Royo. Después de contraer matrimonio se mudó al País Vasco, a la localidad de Zumárraga, donde pasó buena parte de su vida.
El siguiente cambio llegó con la viudedad, cuando regresó a Soria y fue cuando se acercó a la ermita del Mirón. «Lo vivía mucho y tenía mucha fe», relata un pariente. Estuvo vinculada al Mirón unos 15 años aproximadamente, aunque las fechas pueden no ser exactas. Ya sus últimos años, pasado el 2010, se retiró a El Royo donde falleció. «Era muy creyente», insisten. Posiblemente, es la última persona que sabía leer el romance mudo.
Este es el Romance Mudo de Nuestra Señora del Mirón
