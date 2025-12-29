El Hospital de Soria adquiere una nueva enfriadora para climatización al duplicar su superficie

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO), ha publicado hoy en la Plataforma de Contratación del Sector Público la adjudicación del suministro, instalación y puesta en servicio de una enfriadora de agua del sistema de climatización general del Hospital Universitario Santa Bárbara y retirada de los equipos sustituidos por un importe que asciende a 289.724 euros.

El plazo de ejecución del contrato es de 120 días (incluidas prórrogas) a partir del 1 de enero de 2026 o de la fecha de su formalización, si esta fuera posterior.

El Hospital Universitario Santa Bárbara se encuentra en proceso de reforma y ampliación y cuando finalicen las obras habrá pasado de los 30.000 metros cuadrados iniciales a más de 60.000 metros cuadrados, con el consiguiente aumento de la superficie a climatizar.

De este modo, con la nueva enfriadora con recuperación de calor y secuenciación del conjunto de enfriadoras con contabilización de eficiencia energética se alcanzará la capacidad de producción frigorífica necesaria para el Hospital Universitario Santa Bárbara y se dará la adecuada respuesta a la demanda de frío que requieran las instalaciones de climatización, para conseguir las condiciones de bienestar térmico e higiene necesarias y exigidas por normativa en los centros hospitalarios.

Por otra parte, la Plataforma de Contratación del Sector Público también ha publicado este lunes 29 de diciembre la adjudicación del suministro, respetuoso con el medio ambiente, de un equipo de ecografía para la GASSO por un importe de 84.579 euros. El plazo de ejecución es de 15 días.

Con este equipamiento se refuerza la capacidad asistencial del Servicio de Radiología, de forma que pueda afrontar con eficiencia las necesidades presentes y futuras de los pacientes con una tecnología con una mayor resolución en el tratamiento de las imágenes.

La GASSO, adscrita a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, ha tramitado este contrato dentro del Acuerdo Marco nº 2024/006 del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

El Complejo Asistencial Universitario de Soria, perteneciente a la red de hospitales públicos de la Comunidad de Castilla y León adherida al Plan AMAT-I de Ingesa, cumple con los requisitos perseguidos por dicho plan para reducir la obsolescencia de sus equipos e incrementar su capacidad diagnóstica.