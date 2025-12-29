Un accidente de tráfico deja un herido en Deza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico en Deza, según avanza el servicio de emergencias 112 de Castilla y León. El suceso ha consistido en la salida de la vía de un coche.

Los hechos se han notificado al 112 a las 13.31 horas de este lunes, requiriendo atención sanitaria para el único ocupante del turismo. Se trata de un hombre de 48 años con una herida en la cabeza. Se encontraba en el punto kilométrico 24 de la carretera SO-350.

Se ha dado aviso tanto a la Guardia Civil de Trafico de Soria como a Emergencias Sanitarias del Sacyl. Por el momento no han trascendido más detalles del siniestro.