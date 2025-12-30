La ruta de Soria para bajar las comidas navideñas que puedes hacer en poco más de dos horas y sin dificultad

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

Después de varios días de comidas copiosas, hay planes que encajan mejor que otros para volver a la rutina. Esta ruta a pie por Soria destaca por una combinación muy concreta de factores que no siempre coinciden. Es corta, es sencilla y se puede completar sin necesidad de preparación previa. Además, discurre por uno de los entornos más reconocibles de la ciudad y permite mantener un ritmo constante sin forzar.

El itinerario suma algo más de siete kilómetros y se completa en poco más de dos horas de tiempo total. Está catalogado como de dificultad técnica fácil y apenas acumula 86 metros de desnivel positivo y negativo, lo que la convierte en una opción asumible para la mayoría de perfiles.

Recorrido accesible

La ruta es circular y se desarrolla cerca de Soria, en Castilla y León. Parte del entorno del río Duero y combina tramos urbanos con caminos junto a la ribera, lo que facilita la orientación y hace que sea fácil de seguir. El recorrido alcanza una altitud máxima de 1.036 metros y una mínima de 996, sin pendientes exigentes ni pasos técnicos.

El tiempo en movimiento registrado es de una hora y 47 minutos, aunque el tiempo total asciende a algo más de dos horas. Este margen permite detenerse puntualmente sin romper el ritmo general del paseo, algo habitual en un entorno con numerosos puntos de interés visibles desde el exterior.

Ribera del Duero

El itinerario transcurre en buena parte junto al río Duero y recorre ambas riberas. A lo largo del trayecto se pasa por zonas acondicionadas para el paseo y por caminos de tierra bien marcados. El entorno está descrito como fácil de seguir y cuenta con buena valoración por parte de quienes ya lo han realizado.

Durante el recorrido se atraviesan espacios emblemáticos de la ribera de Soria, con presencia de esculturas de piedra, antiguos pasos ferroviarios y zonas donde el río se encajona ligeramente, aportando variedad visual sin aumentar la dificultad del trazado.

Ruta contrastada

Todo ello apunta a un itinerario pensado más para disfrutar del paseo que para afrontar un reto deportivo, algo especialmente relevante en fechas posteriores a las comidas navideñas.

Para quienes buscan una forma sencilla de volver a caminar sin complicaciones, esta ruta por el Paseo del Duero de Soria ofrece una combinación difícil de igualar. Distancia moderada, desnivel mínimo y un entorno reconocible hacen que sea una opción práctica y realista para retomar la actividad sin excusas.