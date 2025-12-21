Confirmado: Los montañeros de Covaleda suspenden la subida a Urbión para poner el Belén por las pésimas condiciones meteorológicas

Estado en el que se encuentra el acceso a los Picos de Urbión en Soria.Agustín Sandoval

El Club de Senderistas De dos caminos el peor de Covaleda ha suspendido la subida del Belén a los Picos de Urbión este mañana por las duras condiciones meteorológicas en la montaña.

El fuerte viento junto al intenso frío reinante, en el que se espera menos de 10 grados bajo cero en los Picos, ha llevado a los montañeros de Covaleda a tomar la decisión de quedarse en casa.

Aunque ha sido difícil suspender, “no vamos a ir a sufrir”, manifestó uno de los miembros del club covaledense que reúne cada año a unas 40 personas en esta tradicional subida marcada en el calendario el domingo previo a la celebración de Nochebuena.

Este club no recuerda unas condiciones tan malas en los últimos 20 años que les llevasen a suspender el trayecto.

No obstante, otros grupos de montañeros acceden esta mañana a los Picos de Urbión para cumplir con la tradición y colocar el Belén, lo hacen siguiendo distintas rutas, una de ellas es la que discurre por la Laguna Negra, que es más resguardada.

Ha habido mucha indecisión entre los grupos de montañeros, pero aquellos que suben los hacen bien equipados, incluso con crampones y muy abrigados.

El sábado 20 subieron unos 60 montañeros de Duruelo de la Sierra, de todas las edades, y lo hicieron también ante complicadas condiciones meteorológicas marcadas por la niebla y el fuerte viento.