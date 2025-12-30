El pleno de honores llevará a cabo la eliminación del callejero franquista de Soria
Aunque en los últimos años se ha realizado un esfuerzo por eliminar las referencias franquistas de las calles, todavía queda un puñado de ellas, una decena, a veces de forma muy clara (como la calle Alcázar de Toledo) y en otras ocasiones de manera más disimulada (avenida de Navarra). Estos vestigios guerracivilistas y de la dictadura están catalogados por la asociación memorialística Recuerdo y Dignidad, dentro de la colaboración que mediante convenio mantiene con el Ayuntamiento. Por parte municipal la intención parece ser quitar tales referencias en el pleno de honores y distinciones que se celebra al final del mandato, asamblea que también serviría para quitar las menciones honoríficas a personajes de la dictadura. Al pleno extraordinario se remitió el concejal Eder García, preguntado al respecto, en la presentación de la historia del anarquismo soriano, acompañado de Daniel Hernández y Blanca Villar, por parte de Recuerdo y Dignidad.
[Por otra parte, en el contexto soriano, el Gobierno apunta a la inclusión del nombre de la localidad de San Leonardo de Yagüe, dentro del catálogo nacional de símbolos y elementos franquistas para su posterior retirada. Así lo confirmó hace unos días el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante el balance de gestión de su área gubernamental].
La publicación sobre el anarquismo soriano se fundamenta en el desconocimiento sobre el importante papel de la CNT durante el periodo republicano. El sindicato protagonizó durante el periodo las huelgas y las actividades de los trabajadores durante el periodo.
La publicación tiene carácter gratuito y para conseguirla hay que dirigirse a Recuerdo y Dignidad o, en formato digital, entrar en la página web de la entidad.