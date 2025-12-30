El pleno de honores llevará a cabo la eliminación del callejero franquista de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Aunque en los últimos años se ha realizado un esfuerzo por eliminar las referencias franquistas de las calles, todavía queda un puñado de ellas, una decena, a veces de forma muy clara (como la calle Alcázar de Toledo) y en otras ocasiones de manera más disimulada (avenida de Navarra). Estos vestigios guerracivilistas y de la dictadura están catalogados por la asociación memorialística Recuerdo y Dignidad, dentro de la colaboración que mediante convenio mantiene con el Ayuntamiento. Por parte municipal la intención parece ser quitar tales referencias en el pleno de honores y distinciones que se celebra al final del mandato, asamblea que también serviría para quitar las menciones honoríficas a personajes de la dictadura. Al pleno extraordinario se remitió el concejal Eder García, preguntado al respecto, en la presentación de la historia del anarquismo soriano, acompañado de Daniel Hernández y Blanca Villar, por parte de Recuerdo y Dignidad.

[Por otra parte, en el contexto soriano, el Gobierno apunta a la inclusión del nombre de la localidad de San Leonardo de Yagüe, dentro del catálogo nacional de símbolos y elementos franquistas para su posterior retirada. Así lo confirmó hace unos días el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante el balance de gestión de su área gubernamental].

La publicación sobre el anarquismo soriano se fundamenta en el desconocimiento sobre el importante papel de la CNT durante el periodo republicano. El sindicato protagonizó durante el periodo las huelgas y las actividades de los trabajadores durante el periodo.

La publicación tiene carácter gratuito y para conseguirla hay que dirigirse a Recuerdo y Dignidad o, en formato digital, entrar en la página web de la entidad.