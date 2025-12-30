Heraldo-Diario de Soria

Roscón, cabalgata y regalos para celebrar los Reyes en El Calaverón

El reparto de roscón y chocolate tendrá lugar el día 3 de enero con los vales enviados ya a los socios

El reparto de roscón del Calaverón es ya una cita clásica para los vecinos del barrio.

La Asociación de Vecinos del Calaverón ya prepara la venida de los Reyes Magos con su tradicional programa de actos para animar estas fechas y culminar la Navidad. Roscón y chocolate, cabalgata y regalos, para extender la ilusión hasta la noche más mágica.

El sábado 3 de enero tendrá lugar el reparto de roscón de Reyes en la sede de la asociación. Será a partir de las 19.00 horas, acompañado del chocolate caliente y la alegría vecinal. Los socios del Calaverón ya han recibido sus vales para poder darse un homenaje regio.

Para el lunes 5 de enero, noche de Reyes, la asociación saldrá a la calle "con nuestra ya emblemática carroza para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. ¡Únete a nosotros en el recorrido!". Junto a otras formaciones acompañará a los monarcas en su llegada a la capital en la cabalgata.

Al finalizar la cabalgata, los participantes regresarán al local de la Cuadrilla de Santiago para entregar regalos a los socios más jóvenes de los Vecinos del Calaverón. También en este caso se han repartido los vales con antelación. Ya sólo quedará colocar los zapatos y esperar a que los Reyes Magos sean proporcionales a lo buenos que cada cual haya sido.

