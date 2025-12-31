Accidente de tráfico con un herido en una mañana de hielo y niebla

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La mañana de este miércoles, día de Nochevieja, ha dejado a una persona herida como consecuencia de un accidente de tráfico en la variante de Soria. La jornada ha comenzado marcada por las condiciones meteorológica adversas, con una fuerte helada ya prevista por la Aemet y niebla.

Según informa el 112 de Castilla y León, a las 7.51 horas se ha recibido un aviso de un accidente de tráfico en el kilómetro 1 de la SO-100 (de Soria hacia Berlanga de Duero). Un coche se había salido de la carretera volcando posteriormente.

Esta misma fuente recoge que el herido se encontraba consciente pero con cortes y refiriendo dolor en la espalda. Se ha dado aviso a la Policía Local de Soria, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias del Sacyl.

El Pico Frentes emerge entre la niebla con una fuerte helada.MARIO TEJEDOR

La información a media mañana de la Dirección General de Tráfico (DGT) marcaba dos grandes tramos afectados por la niebla en la provincia de Soria. En la N-122, hacia Zaragoza por Ágreda, la afección se extendía desde Alconaba hasta Aldealpozo. En la autovía A-11 iba de Golmayo hasta Langa de Duero cubriendo toda la zona de El Burgo de Osma.

Respecto a las temperaturas, en Soria capital, muy cercana al lugar del siniestro, se llegaron a registrar -4,1 grados. Una fuerte helada que unida a la humedad condicionaba la circulación.