El tiempo en Soria para Nochevieja y Año Nuevo: 2026 llega helador y trae nieve antes de Reyes

El año 2026 se acerca y muchos serán los que se animen a celebrar la Nochevieja en la popular champanada o pasando a casa de familiares para celebrar el Año Nuevo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que el frío soriano se recrudecerá precisamente en esos días, antes de una pequeña tregua que se romperá antes de Reyes con la llegada de la nieve. Toca abrigarse y aumentar las precauciones si se va a viajar.

El descenso de las temperaturas será paulatino pero constante. Para este lunes 29 de diciembre esperaba -1 grado de mínima en la capital; -2 para el martes; -3 grados para el 31 (Nochevieja); y -4 para el 1 de enero (Año Nuevo). Curiosamente pueblos de Soria también fríos como Almarza, Medinaceli, Duruelo de la Sierra, Castilfrío de la Sierra e incluso Montenegro de Cameros esperan 'sólo' -3 grados para la entrada de 2026, menos gélidos que la ciudad.

Estas jornadas se esperan nubes y claros pero no precipitaciones y a mediodía las máximas oscilarán entre los 9 y 6 grados, dentro de lo normal para el invierno soriano. Sólo la niebla en las horas nocturnas de lunes y martes aparece en las previsiones de la Aemet, lo que puede disminuir la sensación térmica y favorecer la aparición de hielo en carretera.

Para el viernes 2 de enero y el sábado 3 aparecen las precipitaciones, pero con temperaturas que no desentonarían en marzo o abril. Por ejemplo en la ciudad las mínimas subirán a entre dos y tres grados sobre cero y las máximas a 10 u 11 grados. El segundo día de 2026 trae lluvia "escasa" y la cota de nieve a 2.000 metros, para el tercero se espera más agua y un descenso de las nevadas a los 1.700 metros.

El último día con previsiones de la Aemet por el momento es el domingo 4 de enero y el cambio es radical. Las temperaturas mínimas pierden cuatro grados para bajar al entorno de los -2, las máximas caen siete grados de golpe y en la mayor parte de la provincia no se llegará a 5 y las precipitaciones serán en forma de nieve desde los 800 metros, lo que engloba a casi toda Soria. Un dato que deben tener en cuenta los Reyes Magos, que desembarcarán en numerosas localidades el día 5 tras un largo viaje, y los conductores que tengan previsto desplazarse en estas fechas.