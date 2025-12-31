Las cigüeñas no se esperan a Año Nuevo en Soria

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

'Por San Blas la cigüeña verás', pero en Soria no hace falta esperar al 3 de febrero. Ni siquiera a Año Nuevo. Las primeras cigüeñas migrantes han llegado ya a la capital y la provincia dejando fotos de lo más tradicional en torres, campanarios y cualquier estructura susceptible de convertirse en un hogar.

Por ejemplo en la ermita de la Soledad, en pleno corazón de la capital, ya resuena su crotoreo. Una pareja de zancudas lleva desde finales de diciembre instalada sobre la campana vigilando el parque de la Dehesa. Nos son las únicas que han optado por adelantar el regreso para poder sacar adelante a sus pollos en unos meses.

Un adelanto que puede obedecer a factores como los cambios en el clima o la disponibilidad de alimento sea en la naturaleza o en los vertederos, donde tampoco son ajenas las cigüeñas. El motivo sólo lo saben ellas, pero la señorial estampa, tan ligada a Soria, es ahora un añadido más a la Navidad. No son castañuelas, son sus picos dando la bienvenida a 2026.