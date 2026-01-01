El pueblo de Berlanga de Duero conserva una fachada de tres plantas que sobrevivió a un incendio y hoy vuelve a cobrar sentido

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

En Berlanga de Duero se alza el Palacio de los Marqueses de Berlanga, un edificio renacentista que quedó en gran parte destruido durante la Guerra de la Independencia, pero del que aún se conserva una monumental fachada de piedra de sillería. Este frente, con tres plantas y una galería superior, es el principal testimonio de un conjunto palaciego que marcó el esplendor señorial de la villa.

La reciente licitación de nuevas obras de consolidación ha servido para volver a fijar la atención en este edificio, declarado Bien de Interés Cultural y Monumento Histórico Artístico, cuya recuperación se está planteando de forma progresiva.

Origen señorial

El origen del palacio se sitúa a finales del siglo XV, cuando María de Tovar impulsó un primer proyecto fuera del castillo. Aquella iniciativa no llegó a consolidarse y un segundo intento, previsto junto a la colegiata, tampoco se materializó por desavenencias con el clero.

La construcción definitiva fue promovida por Juan de Tovar a partir de 1528, ya como señor de Berlanga. Eligió un emplazamiento más amplio y representativo que permitiera reflejar el poder del linaje, dando lugar a uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura señorial del Renacimiento en España.

Piedra que resiste

El edificio fue incendiado en 1811 por las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia. A pesar de la destrucción general, se mantuvieron en pie la fachada principal y las torres de los extremos, que hoy siguen definiendo la imagen urbana de Berlanga de Duero.

Sobre la portada principal, de arco adintelado, destaca el escudo de armas de los Tovar y los Enríquez junto a una inscripción latina que resume la ideología del linaje promotor. Este elemento simbólico refuerza el carácter representativo del palacio y su función como declaración de poder.

Vida interior

Los estudios realizados permiten conocer cómo se organizaba el palacio antes de su destrucción. Tras la entrada principal se accedía a un amplio zaguán que conducía a un patio central de columnas, eje de distribución del edificio. El patio contaba con dos alturas, con arcos de medio punto en la galería inferior y elementos adintelados en la superior.

Desde este espacio se accedía al piso principal, donde se situaban los salones y dormitorios, y también a unos jardines ubicados al este del palacio. Estos jardines se distribuían en cinco niveles y estaban adornados con fuentes, estatuas y una noria que permitía su riego. El conjunto se completaba con caballerizas, graneros y una cochera construida en el siglo XVII.

En la actualidad, la única torre que permanece en pie alberga la oficina de turismo, donde se ofrece una reconstrucción virtual inmersiva que permite recorrer las estancias desaparecidas. Una forma de recuperar, aunque sea de manera digital, la magnitud de un edificio que sigue siendo uno de los grandes símbolos históricos de este pueblo de Soria.