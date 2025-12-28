El Ayuntamiento de Medinaceli promueve obras de mejora para los accesos al nevero

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Medinaceli ha acondicionado el acceso al nevero que hay en el municipio, una construcción árabe bien conservada, ejemplo del rico patrimonio que hay en la villa incluido en el recorrido turístico que hacen los visitantes.

La intervención ha sido posible gracias a Experiencia Andalusí, organismo del que forma parte la Diputación de Soria y el Ayuntamiento medinense, con una aportación de 77.000 euros destinados a la mejora de este nevero y del Arco árabe de Medinaceli. Las obras, que han corrido a cargo de Construcciones Ciria, se han ejecutado ya en su mayoría, según explicaron desde el Consistorio.

Con herencia romana y árabe, en el patrimonio de Medinaceli conviven ejemplos de ambas épocas, como el Arco romano de triple arcada, único en su categoría en España, y este nevero, muy cercano a las calles de Medinaceli villa, cuyo núcleo fortificado y trazado responde también a la época andalusí, según la promoción turística del Ayuntamiento.

«Esta ingeniosa y sencilla estructura árabe servía para almacenar la nieve del invierno, que se mantenía, prácticamente intacta, hasta el verano. En la época estival era utilizada para enfriar líquidos y conservar alimentos. Es por tanto un precursor, gigante y natural, de nuestras actuales neveras». Así puede leerse en el cartel señalizador de esta curiosa construcción, que no es única en la provincia: también las hay en la capital, aunque la de Medinaceli es la que mejor se conserva. El lugar en el que se encuentra fue elegido por ser el más frío de la villa, en la ladera norte.