Sucesos de Nochevieja en Soria: dos peleas y un aviso por agresión

La Nochevieja de 2025 y el Año Nuevo de 2026 han dejado numerosos sucesos en Castilla y León y Soria no ha sido ajena. Según informan fuentes del 112, se han recibido un aviso por agresión y dos por peleas en la madrugada. En ninguno de los tres casos se han producido heridos de gravedad. A pesar de ello, las incidencias mayoritarias en la Comunidad han incluido cuestiones como problemas sanitarios o ruidos.

La sala del centro de emergencias Castilla y León 112 ha atendido un total de 896 llamadas durante la Nochevieja, desde las 0.00 horas hasta las 8.00 horas.

La última llamada del 2025 atendida en la Sala de Operaciones del 112 de Castilla y león entró dos minutos antes de la medianoche, a las 23.58 horas, y se realizaba desde Mayorga (Valladolid), donde se solicitaba asistencia en un domicilio por un incidente sanitario.

La primera llamada del 2026 atendida se recibió pasados unos segundos de las 0.00 horas, desde Simancas (Valladolid), se trataba también de un incidente sanitario en un domicilio.

Se han gestionado 46 avisos relacionados con peleas y agresiones en Castilla y León, en las que no ha habido heridos de gravedad.

En concreto, desde el 112 de Castilla y León se han atendido 28 agresiones, 2 en la provincia de Ávila, 6 en Burgos, 2 en León, 1 en Palencia, 6 en Salamanca, 3 en Segovia, 1 en Soria, 6 en Valladolid y 1 en Zamora.

Se ha pasado aviso a los organismos de 18 avisos por peleas, 2 en la provincia de Ávila, 4 en Burgos, 2 en León, 2 en Palencia, 1 en Salamanca, 1 en Segovia, 2 en Soria, 2 en Valladolid y 2 en Zamora.

Además, se ha dado aviso de 71 incidentes sanitarios en lugar público, y 83 avisos por ruidos y molestias de vecinos, vía pública, y en establecimientos públicos.