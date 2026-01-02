La zona de la Ronda es la más joven de Soria y Las Pedrizas la más envejecida

La zona de Los Royales y la Ronda del Duero es la más rejuvenecida de la capital.MARIO TEJEDOR

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La población de la capital está envejecida, en línea con una realidad nacional en la que hay más mayores de 64 años que chavales. La situación en Soria es más grave que la media de España, si bien no alcanza a todos los barrios. De hecho, los hay que destacan por su juventud y entre todos ellos lo hace de manera muy significativa la zona de la expansión-Ronda del Duero. En el otro extremo, también de manera notable, se halla el área de Las Pedrizas, donde el envejecimiento es más preocupante. Muy pocos barrios pueden considerarse jóvenes y el resto no lo es en diversos grados. Son las conclusiones del examen del Censo de Población y Viviendas de 2025, que analiza el índice de envejecimiento de la capital, así como otro indicador importante desde el punto de vista económico. Se trata de la tasa de dependencia, la relación entre quienes están en edad de trabajar y quienes, por edad, no se encuentran ya activos.

La expansión-Ronda del Duero presenta un índice de envejecimiento de 22. Esto significa que hay 22 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. El índice que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) viene definido por un porcentaje que representa la población mayor de 64 años sobre la población menor de 16 a 1 de enero de 2025. El Censo basado en las secciones identifica cinco con más población joven que mayores.

Referencias por barrios.HDS

En este sentido, además de la expansión-Ronda del Duero, hay que hablar de la parte superior de Duque de Ahumada-Pedro de Rúa; la parte superior de la avenida de Valladolid hasta la Tejera; Eduardo Saavedra-Pisos Verdes-El Cañuelo; y la Universidad. En todos estos núcleos el índice es inferior a 100, aunque ninguno sobresale como el 22 de la Ronda del Duero.

Así, Duque de Ahumada-Pedro de Rúa se anota un 57, por un 61 de La Tejera. Cerca ya del 100 (94 y 98, respectivamente) se encuentran Eduardo Saavedra-Pisos Verdes y la Universidad.

Tales son las secciones censales con un índice de envejecimiento inferior a 100. Todas las demás lo superan y, entre ellas, ninguna lo hace como Las Pedrizas. Allí hay que contar con nada menos que 353 personas mayores de 64 por cada 100 menores de 16. Es la única demarcación que sobrepasa la marca de 300.

El índice de envejecimiento medio en la capital se coloca en 184. Una cifra bastante superior al promedio nacional, que es de 148,05. Cabe señalar que la mayoría de las secciones de la capital están en un escalón superior al nacional.

Aparte de los barrios jóvenes mencionados, se emplazan por debajo Fuente del Rey; La Arboleda-Cerro Castejón; y las laderas del Castillo. El resto agudiza la caracterización de Soria como una ciudad más madura que la media nacional. Tras Las Pedrizas hay que fijarse en la U-25 como el segundo barrio más envejecido (275) y en el entorno de la plaza de Antonio Machado como el tercero (270).

La capital cuenta con 11 secciones que se anotan un índice superior a 200, lo que da cuenta de una pirámide de población con una base, la juventud, frágil. Otras dos secciones (Navas de Tolosa y Merineros y su entorno) se acercan a la señal de 200, no lo hacen por dos puntos, según el INE.

El Censo determina otro indicador de edad, importante para conocer la relación entre las personas en edad de trabajar y aquellas que no lo hacen por razones de edad. Es la llamada tasa de dependencia, que el INE define como el cociente entre la población perteneciente a un determinado ámbito a 1 de enero de 2025 menor de 16 años o mayor de 64 entre la población de 16 a 64 años, expresado en tanto por ciento.

También aquí la situación se agrava en relación a la media nacional. Y es que el conjunto de la capital presenta una tasa de dependencia de 60, lo que significa que hay 60 personas dependientes (mayores de 64 y menores de 16) por cada 100 en edad de trabajar. En España, el indicador es de 53, siete puntos por debajo.

La cifra que relaciona la población potencialmente inactiva sobre la potencialmente activa es especialmente baja en Fuente del Rey (40). También se sitúan en el entorno del 40 secciones como Pedro de Rúa-Duque de Ahumada (prácticamente 48); La Arboleda-Barrio de La Cruz-Cerro Castejón (47); el entorno del hospital y la antigua cárcel (45) y el entorno de la plaza Antonio Machado, (48).

En el otro extremo, Nicolás Rabal-Avenida de Navarra y Sagunto-Plaza de toros se significan por su elevada dependencia. Las tasas alcanzan, respectivamente, las magnitudes de 89 y 76. Son significativos además los panoramas de la U-25; Puertas de Pro-Herradores; San Andrés-Prados Vellacos; y La Barriada-Núcleos rurales, con realidades en la franja de 70.