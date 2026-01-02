Soria Bonos supera ya los 1,5 millones de euros en ventas con más de 46.000 canjeados

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La campaña Soria Bonos sigue su camino hacia el éxito de ventas y canjes tal y como recoge la web oficial que indica que ya se han emitido más de 88.572 vales de los que se han canjeado por encima de los 46.148 que suponen unas ventas globales de más de 1.552.741 euros. En concreto, los 46.148 bonos gastados hasta este jueves por los sorianos suponen 230.740 euros de los 305.000 euros aportados por el Ayuntamiento de la capital para esta iniciativa que busca impulsar el comercio en la capital aprovechando las compras navideñas.

No en vano, hace poco más de una semana el alcalde, Carlos Martínez, informó del incremento del presupuesto de esta campaña por parte del Ayuntamiento hasta los 305.000 euros ya que en las primeras semanas de esta iniciativa, que arrancó el 1 de diciembre, se habían canjeado ya la mitad de los bonos descargados. Hay 133 establecimientos adheridos.

La concejala Teresa Valdenebro valoró positivamente la campaña y recordó la expectación que genera como se evidencia con las primeras compras realizadas nada más abrir los locales comerciales. «Es una actividad de dinamización comercial que siempre ha tenido mucho éxito y que además llega a todas las vertientes que nos proponemos al conseguir la promoción de los comercios, descuentos a las personas usuarios y también hacer más atractivo el consumo local tanto de los sorianos y sorianas, con los vales para empadronados, como para los visitantes que ven la ciudad como un destino navideño y de compras», subrayó.

Hay que recordar que el bono debe mostrarse en el establecimiento en el momento de la compra que deberá ser de un mínimo de 25 euros sin contar el descuento del bono. Es decir, por cada 25 euros de compra el beneficiario puede descontarse 5 euros gracias al Soria Bono llegando hasta los 20 euros por 100 euros de compra ya que cada empadronado cuenta con cuatro bonos.

Los bonos se pueden canjear hasta el próximo 5 de enero. Pasado este tiempo no se podrá canjear ningún bono. La campaña finaliza, en todo caso, antes de la fecha final marcada si se canjean todos los bonos disponibles.

Estas fechas son susceptibles de ampliación si se considera necesario; circunstancia que será comunicada debidamente en los diferentes canales de comunicación de esta campaña.

Por otra parte, y con el objetivo de impulsar el comercio de proximidad, también los no empadronados tienen opción de sumarse a esta campaña. No en vano, son muchos los familiares de sorianos que acuden a Soria a pasar estas fechas tan señaladas, así como turistas que pueden aprovechar esta iniciativa al realizar alguna compra en los establecimientos participantes. Dichos establecimientos están debidamente señalizados con el distintivo e imagen de esta campaña para su correcta identificación por los usuarios. En este caso, son dos los bonos disponibles por cada no empadronado mayor de edad por importe de 5 euros cada vale.

Ademas, existe el Soria Bono Convivencia de empadronados que es el que agrupa a una persona mayor de edad empadronada y a los menores de edad que conviven con ella en el mismo domicilio de empadronamiento y compartan parentesco de padre/madre-hijo/s o tutor/a legal de los mismos. De esta forma, con el Soria Bono Convivencia se recibirán un total de 4 bonos agrupados por cada persona de la unidad familiar descrita por importe de 5 euros por bono. El Soria Bono Convivencia estará asociado a un adulto de la unidad familiar, el otro adulto de la unidad familiar, si lo hubiera, podría solicitar el Soria Bono Individual.

Los bonos emitidos no tienen carácter personal, pueden ser cedidos a terceros para su uso, pero si es necesario, en el momento de la compra, mostrarlo en el establecimiento ya sea con el propio SMS recibido o c0n el documento impreso.

Por ultimo, también está disponible para su canje el bono cultural que supone un total de dos bonos o canjes de 20 euros para empadronados que en 2025 hayan cumplido 18 años.

La anterior edición de Soria Bonos movilizó 1,7 millones de euros en ventas con la participación de 133 comercios, se emitieron 89.662 bonos y se canjearon 50.000. Este año, lógicamente tras el incremento del presupuesto por parte del Ayuntamiento hasta los 305.000 euros, el importe de las ventas se verá superado. No en vano, ya ha superado los 1,5 millones de euros y todavía quedan las compras de antes de Reyes. En la edición anterior, los días de mayor venta fueron el 30 de diciembre y el 2 y 3 de enero, con más de 4.200 canjes en una sola jornada.