El desconocido pebetero que tiene una llama que no se apaga, ¿dónde está? y ¿cuál es su significado?

El fuego en un pebetero está relacionado habitualmente con las competiciones olímpicas, ya que significa unidad, paz y deportividad entre las naciones.

Pero no todas las llamas de pebetero son olímpicas, hay una que está encendida desde 2017 y es símbolo de historia y resistencia de un pueblo.

Está encendida en Soria desde 2017 y aunque caigan chuzos de punta el fuego no se apaga. Para encontrarla hay que acceder al casco histórico de la pequeña capital castellana y colocarse frente a la fachada de entrada de la Diputación Provincial, donde se está el pebetero encendido.

Se la conoce como la llama eterna o llama de Numancia y rinde homenaje a la gesta y a la valentía del antiguo pueblo celtíbero numantino que hizo frente al poderoso ejército romano de Escipión.

El pebetero del murete numantino formó parte de la última remodelación del atrio de entrada al Palacio Provincial, cuyas obras se llevaron a cabo en el año 1972.

En el proyecto se colocaron ocho esculturas y el pebetero alegórico a Numancia colocado sobre un murallón de granito, sobre el que se lee la inscripción de “Numancia”.

El proyecto se impulsó como una representación alegórica a la gesta de “antes muertos que vencidos” y a la lección de inmortalidad del pueblo numantino a la humanidad, según recogió el que fuera Cronista de Soria, Miguel Moreno.

El pebetero está encendido desde el año 2017 y desde entonces no se apaga, desafiando al aire, la lluvia y la nieve. Esto es posible gracias a una colaboración entre el Ayuntamiento de la ciudad y la empresa Gas Natural que permite tener el fuego de manera permanente.

Se encendió el 23 de agosto, día de la Vulcanalia, que era una festividad de la antigua Roma celebrada en Roma en honor al dios Vulcano, pero que en la historia ha transcendido por el recuerdo del inicio de las guerras entre romanos y celtíberos en el año 153 A.C.

Aquel año, una coalición entre las poblaciones celtíberas de Numancia y Segeda asestaron al ejército romano la mayor derrota que sufrió en la conquista de la Península, desde entonces ningún general romano entró en combate un día como este por voluntad propia.

En la actualidad, todos los 23 de agosto Soria acoge la celebración de la Vulcanalia con una recreación histórica en el que se realizan desfiles, representaciones históricas, talleres y espectáculos para revivir la gesta de Numancia. Una llama que se ha convertido en todo un símbolo.