Un menor herido en un accidente de tráfico en Ólvega

Un menor de 14 años ha resultado herido como consecuencia de un accidente de tráfico en el término municipal de Ólvega. Ha ocurrido en la tarde de este sábado y el servicio de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 17.38 horas.

El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 7 de la carretera CL-101 cuando, según apunta el 112, el coche en el que viajaba el herido se ha salido de la carretera. El joven ha sufrido un golpe en la cara resultando lesionado.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, movilizando una ambulancia hasta el lugar del accidente.