Una mujer herida en un accidente de tráfico en Valdenebro

Una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico en el término de Valdenebro (Soria) en la tarde de este viernes, según informa el 112 de Castilla y León. El siniestro ha consistido en una salida de la vía del coche en el que viajaba.

Los hechos han tenido lugar a las 16.50 horas de este viernes, cuando se ha informado del suceso al 112, advirtiendo de que se encontraba en el kilómetro 8 de la CL-116. Se solicitaban asistencia sanitaria para una mujer de unos 30 años que se encontraba herida.

Desde el centro se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Soria así como a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar del accidente.