Roscón de Reyes para todo el Calaverón: Fotos del reparto

Buen chocolate y roscón para los vecinosMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Una tarde de alegría y compartir de los vecinos del barrio del Calaveron en torno a un riquísimo chocolate con roscón de Reyes, decenas de vecinos pasan a disfrutar de una de las 300 raciones.

El lunes la Cabalgata recorrerá las calles del barrio y al termino de la misma, los niños cuyas familias sean socias podrán acercase al local de la cuadrilla a recoger unos regalos.