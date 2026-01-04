La fiebre del autoconsumo en Soria multiplica por cinco la potencia en el último lustro

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El autoconsumo energético en la provincia de Soria sigue en ascenso con 315 instalaciones fotovoltaicas autorizadas durante 2025 con una potencia de 4.604,84 KW y suponen ya un acumulado de 1.437 proyectos solicitados y concedidos que conllevan una potencia de 40.592,58 KW. De hecho, desde 2021 se ha registrado una escalada potencial, y en el último lustro se ha multiplicado por cinco la potencia instalada. Porque se trata de una energía que se ha convertido en una de las mejores alternativas para depender menos de las grandes eléctricas y tener un mayor control energético.

Aunque es provisional, se trata de una cifra similar a la del año anterior, cuando se dictó autorización de explotación de 316 proyectos, si bien la potencia de éstos, 6.637,9 KW, se ha quedado en dos terceras partes de la instalada en 2024. De los 315 expedientes de 2025, 123 pertenecen a particulares y comunidades de propietarios, 43 a empresas mercantiles y 120 a otras entidades.

En este sentido, el jefe del Servicio Territorial de Industria en Soria, Manuel López Represa, constata el aumento del número de solicitudes y autorizaciones a entidades locales, posiblemente derivado de subvenciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) dependiente del Ministerio para Transformación Ecológica y el Reto Demográfico.

Lo cierto es que el sector lleva experimentando un crecimiento exponencial a raíz de las modificaciones producidas en la normativa a través del Real Decreto 244/2019 de 5 de abril, pero no solo en vivienda sino también en la industria y en el sector servicios, con una potencia que casi alcanza los 36 MW.

En la provincia en el año 2019 el Servicio Territorial de Industria dio vía libre a la puesta en marcha de cinco instalaciones. El repunte se empezó a notar en el año siguiente, 31. Y ya en 2021 se dispararon las cifras, ya que se pusieron en marcha 117 proyectos con una potencia instalada de 9.897 KW. Un dato que en 2022 se triplicó hasta alcanzar las 332 peticiones con una potencia que superaba los 13.000 KW. Luego en 2023 fueron 333 con 4.000 KW, en 2024, 316 y 6.637,9 KW, y el año pasado 315 solicitudes concedidas y 4.604,84 KW.

La mayoría de las instalaciones se ponen en marcha en inmuebles independientes, al aprovechar la superficie de sus tejados. Además, la legislación permite aprovechar los excedentes de energía producidos en otras viviendas en la capital, lo que ha provocado este incremento de instalaciones en los pueblos. Todavía son pocas las comunidades de propietarios que han solicitado la autorización para los paneles fotovoltaicos. La necesidad de ponerse de acuerdo entre todos los propietarios y de asumir la inversión complica su tramitación.

Pero sí cabe destacar que los consumidores sorianos se han dado cuenta de que instalar placas solares cada vez es más rentable. Además del ahorro en la factura gracias a la producción de energía gratuita e ilimitada, están fuera de las variaciones del precio de la luz. Sin olvidar que la fotovoltaica se trata de una de las energías más seguras, y de acuerdo con los objetivos medioambientalmente sostenibles, por la reducción de las emisiones de CO2 con la producción de energía verde.

Hay que sumar que durante el año pasado se pusieron en funcionamiento cuatro instalaciones fotovoltaicas con una potencia de más de 71 MW. La primera, Numancia Solar I, en Cueva de Ágreda y Ólvega, titularidad de la mercantil Solen Desarrollos SL, con 21,50 MW de potencia nominal y un presupuesto de ejecución material aproximado de 12 millones de euros. La segunda en Gormaz, denominada Bubones, en hibridación con la central de energía hidroeléctrica del mismo nombre, promovida por la mercantil Arclem Energía SL, de 1,30 MW de potencia instalada, y un presupuesto de ejecución aproximado de 500.000 euros. Y las plantas Trévago Solar I y II, ambas en Matalebreras, de 31 MW de potencia instalada cada una, promovidas respectivamente por las sociedades mercantiles Nembus Solar SL y Yildun Solar SL, que han invertido alrededor de 30 millones de euros en total.

Al cierre de 2025 se encontraban en tramitación 20 expedientes de instalaciones fotovoltaicas con una previsión de potencia aproximada de 350 MW. Doce de estos expedientes tienen autorización administrativa previa, de construcción y trámite ambiental. El resto, se encuentra en fases menos avanzadas, desde algunos en autorización administrativa previa a trámites ambientales, y declaración de utilidad pública.

Sin olvidar que siguen en tramitación administrativa por el Servicio Territorial ocho proyectos de instalaciones híbridas, lo que podría suponer una potencia total 250 MW. Una de ellas es la mencionada Bubones, en hibridación con la central de energía hidroeléctrica del mismo nombre promovida por la mercantil Arclem Energía SL de 1,30 MW de potencia instalada. Además, la Administración General del Estado también está tramitando instalaciones de tecnología híbridas con parques eólicos que en su día fueron autorizados por la Junta de Castilla y León por tener una potencia inferior a las 50MW, como Hontalbilla I, Hontalbilla II, Morón, Radona II o Tarayuela, entre otros.

No obstante, la ‘hegemonía’ de las energías renovables en Soria sigue siendo de la eólica, con una potencia instalada de 1.263.070 KW en 48 parques. Lo cierto es que ni en 2024 ni en 2025 no se ha puesto en funcionamiento ninguno nuevo, de modo que siguen 15 proyectos en tramitación en diferentes fases administrativas, con una previsión de potencia instalada aproximada de 500 MW.

El autoconsumo tuvo su recompensa con una línea de subvenciones que publicó la Junta de Castilla y León. Hasta la fecha ha resuelto favorablemente un total de 729 solicitudes de sorianos para las ayudas a instalaciones de autoconsumo, almacenamiento y térmica renovable que ofrece a través del Ente Regional de la Energía (EREN), que recibirán cinco millones de euros y que han permitido movilizar una inversión de 16 millones. Suponen el 60% de todos los expedientes registrados en la provincia dentro del marco de ayudas, que fueron 1.198. Y ya el 80% de los concedidos están propuestos para liquidación, según los datos facilitados a este periódico por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria.

Cabe recordar que estos programas de incentivos están ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las bases las estableció el Estado a través de Real Decreto y la Junta de Castilla y León publicó la línea a través del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), pero la convocatoria concluyó el 31 de diciembre de 2023. Hasta entonces se presentaron solicitudes en Soria para 1.198 instalaciones que planteaban inversiones de más de 28 millones de euros con una potencia total de 58 MW y 3,8 MWh de capacidad de almacenamiento y para las que se solicitaban más de 10 millones de euros en ayudas.

De hecho, desde el 31 de diciembre de 2023, cuando terminó el plazo, el EREN sólo está tramitando aquellas ayudas que habiendo sido solicitadas, no pudieron atenderse por falta de partida.