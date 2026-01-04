La campaña de Soria Bonos agota ya los vales de no empadronados

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La campaña de Soria Bonos agotó el pasado 31 de diciembre los vales para no empadronados al canjearse los 10.000 disponibles en esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de la capital con el objetivo de incentivar el comercio de proximidad animando las compras típicas de estas fechas navideñas. Cada no empadronado disponía de un total de dos vales de cinco euros cada uno, es decir, se han consumido ya 50.000 euros de los 305.000 euros disponibles. Ya que hay que recordar que el Consistorio, una vez iniciada la campaña, anunció el incremento de la partida en 50.000 euros más de los inicialmente previstos debido a la importante respuesta de sorianos y forasteros.

Todavía continúa en activo la parte de la campaña dedicada a los empadronados que disponen de cuatro vales con valor de cinco euros cada uno, es decir, 20 euros en total. Las cifras varían y se actualizan constantemente siendo al cierre de esta edición más de 51.600 los bonos canjeados alcanzando unas cifras de ventas que superan los 1.730.000 euros. Se habían emitido por encima de los 91.200 bonos. Estos vales se pueden canjear en cualquiera de los 133 establecimientos adheridos a esta iniciativa que son perfectamente identificados por el cliente al contar en el local con el logo de la campana en un lugar visible.

El cliente, por cada 25 euros de compra, puede canjear uno de estos bonos hasta un total de 20 euros con un gasto de 100 euros. Es una iniciativa consolidada y esperada por los sorianos para las compras de Navidad. Se puso en marcha el día 1 de diciembre y se cerrará, a no ser que los vales de empadronados también se agoten antes, el 5 de enero.

Soria Bono Cultural

Por otra parte, esta campaña también tiene un apartado para la cultura de la mano del Soria Bono Cultural, un vale destinado a personas empadronadas que reúnan los requisitos establecidos para el Bono Cultural Joven (según el Real Decreto 191/2023, de 21 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras del Bono Cultural Joven, así como la Orden de 4 de junio de 2024, del Ministerio de Cultura y Deporte, por la que se convoca el procedimiento para la concesión de las ayudas del programa Bono Cultural Joven 2024) y hayan solicitado y obtenido dicho bono. En concreto, el Soria Bono Cultural supone un total 40 euros repartidos en dos bonos o canjes de 20 euros cada uno.

Se podrán canjear este tipo de bonos para la adquisición de los siguientes productos culturales: libros, revistas, prensa u otras publicaciones periódicas, videojuegos, partituras musicales, discos de vinilo, cd, dVd o los conocidos como Blu-ray, equipos software y hardware y consumibles de informática y electrónica, material artístico e instrumentos musicales.