El Ayuntamiento sigue sin solicitar la cesión del edificio de la antigua Comisaría de Policía de Soria

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria sigue sin solicitar al Gobierno central la cesión del edificio de la antigua Comisaría de Policía. Así se desprende de la respuesta del Ejecutivo a la pregunta formulada por el senador popular Javier Jiménez Santamaría en torno al futuro de este inmueble. El senador preguntaba sobre la situación del edificio y el interés del Ayuntamiento por él incidiendo, en concreto, si el Consistorio había solicitado su cesión. Sin embargo, de momento, no se ha producido esta solicitud. Así lo confirmaron ayer también a este medio fuentes municipales que indicaron que en este momento están inmersos en otras negociaciones con el Estado como el recinto ferial de la antigua cárcel. Con este escenario, el Ayuntamiento prioriza el uso de la antigua cárcel al de la antigua comisaría indicando, por otra parte, que podría haber alguna otra administración interesada que podría también solicitar su uso.

Hay que recordar, según indica la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Institucionales que el edificio de la antigua Comisaría de Policía de Soria ha sido puesto a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), organismo autónomo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, para que pueda ser destinada a los fines previstos en su Estatuto, previa la depuración jurídica del inmueble.

En este sentido, se señala que, a fecha de 5 de diciembre, la GIESE, como organismo encargado de enajenar el inmueble, no ha recibido ninguna solicitud por parte del Ayuntamiento de Soria relativa a la cesión de la antigua Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Por último, se significa que el Ministerio del Interior, mediante la GIESE, no puede ceder sin compensación ningún patrimonio inmobiliario, por lo que cualquier solicitud en ese sentido debe contemplar esta circunstancia.

Un escenario que no ha cambiado desde el pasado mes de junio cuando el diputado Tomás Cabezón tambien preguntaba al Gobierno sobre este asunto. «La antigua Comisaría de Soria se encuentra en un estado de conservación aceptable, si bien su dimensión era muy reducida, haciendo que fuera poco funcional e inadecuada para Comisaría Provincial», expresa la respuesta parlamentaria del Ejecutivo central sobre la indagación de diversos aspectos del representante del PP.

Si bien con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado no ha habido contactos en lo que se refiere a la vieja Comisaría de Nicolás Rabal, sí se ha trasladado al Estado el interés en hacerse con la titularidad o el uso del inmueble, expresaron fuentes municipales. El objetivo es ampliar el parque de viviendas sociales.

=