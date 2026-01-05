El paro aumenta en Soria por tercer mes consecutivo y destruye 306 empleos (sectores y cifras)
El desempleo crece en 45 personas y la afiliación al acabar el año es similar a la de 2024
El Gobierno acaba de hacer públicas las cifras del desempleo y la afiliación a la Seguridad Social correspondientes al último mes del año y en Soria vuelven a ser negativas. En lo que se refiere al desempleo hay aumento por tercer mes consecutivo, en este caso de 45 personas. Más preocupante es el volumen de empleo que se está destruyendo en los últimos meses. Soria perdió otros 300 afiliados a la Seguridad Social y cierra el año por debajo de los 42.000 cotizantes, en cifras similares a las de hace un año. Estos son los principales datos:
- Diciembre. Soria cerró el mes de diciembre con un aumento del paro en 45 personas lo que en términos porcentuales supone un crecimiento del 1,74%. En total, el 2026 empezó con 2.628 personas en las listas del desempleo. Es el tercer mes consecutivo con aumento del paro en la provincia.
- Anual. El balance anual aún es positivo, aunque el margen se estrecha. Hay 97 personas menos en situación de desempleo que hace uno año con un descenso del 3,56%.
- Castilla y León. Soria es la tercera provincia con peor dato mensual de paro. En Castilla y León ha sido un mal mes para el empleo con subidas en todas las provincias salvo tres y en dos de ellas, Zamora )-0,19) y Salamanca (-0,08) los descensos han sido mínimos. Soria es la tercera provincia de Castilla y León con peores datos tras Palencia (2,07%) y Segovia (1,83).
- Sectores. El aumento del paro en Soria viene sobre todo del sector servicios. De los 45 parados más del mes,17 están vinculados con esas actividades y otros 24 son del colectivo 'sin empleo anterior. En Agricultura y Construcción crece en 8 y 7 personas respectivamente y en la Industria fue el único con datos positivos con una rebaja del paro en 11 personas.
- Contratación. La firma de contratos laborales también deja datos negativos para acabar el año. En diciembre se firmaron 1.786 contratos, que son 97 menos que el año anterior y un descenso del 5,15%. El dato interanual aún es positivo con 276 acuerdos más que en diciembre de 2024. Los contratos indefinidos fueron 777 con una caída del 8,9% sobre el mes anterior. Soria acaba el año con 25.370 contratos firmados y el número de indefinidos roza el 40%.
- Prestaciones. En Soria los datos oficiales, cuyas últimas cifras se corresponden con noviembre, es de 1.893 personas que cobran algún tipo de prestación. 1.418 tienen acceso a la prestación contributiva, 475 el subsidio y no hay ninguna persona con la renta activa de inserción.
- Afiliación. En Soria hay contabilizadas 41.937 afiliadas a la Seguridad Social con 34.319 personas en el Régimen General y 7.618 autónomos.
- Menos empleo. Si la evolución de la cifra de desempleados merece al menos una alerta, las de afiliación sí es un poco más preocupantes. En el último mes se han perdido 306 cotizantes (-0,72%). El balance anual deja una situación muy parecida a la de diciembre de 2024 con 15 afiliados más y un 'aumento' del 0,04%.
- ERTEs. En Soria, en el mes de diciembre había 11 expedientes de regulación temporal de empleo activos que afectaban a 155 trabajadores de media.