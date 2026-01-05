El paro aumenta en Soria por tercer mes consecutivo y destruye 306 empleos (sectores y cifras)

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Gobierno acaba de hacer públicas las cifras del desempleo y la afiliación a la Seguridad Social correspondientes al último mes del año y en Soria vuelven a ser negativas. En lo que se refiere al desempleo hay aumento por tercer mes consecutivo, en este caso de 45 personas. Más preocupante es el volumen de empleo que se está destruyendo en los últimos meses. Soria perdió otros 300 afiliados a la Seguridad Social y cierra el año por debajo de los 42.000 cotizantes, en cifras similares a las de hace un año. Estos son los principales datos: