El hielo y la nieve complican la circulación en siete carreteras de Soria este lunes, el día más frío de la semana

Este lunes será el día más frío de la semana, según la Aemet.MARIO TEJEDOR

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El hielo y la nieve complican la circulación en siete carreteras de Soria, en su mayoría por nieve helada y hielo en la calzada. Todas son carreteras de la red autonómica. A esta hora no hay ninguna vía de la red estatal afectada por las inclemencias meteorológicas, según la Dirección General de Tráfico, DGT. Las carreteras afectadas son las siguientes:

CL-101 , entre Almazán (CL116) a Villasayas; de Villasayas a Barahona (SO -132); y desde esta localidad al límite de la Comunidad de Castilla La Mancha. Hay nieve helada en algo más de 23 kilómetros, desde el 76 al 105,45.

, entre Almazán (CL116) a Villasayas; de Villasayas a Barahona (SO -132); y desde esta localidad al límite de la Comunidad de Castilla La Mancha. Hay nieve helada en algo más de 23 kilómetros, desde el 76 al 105,45. CL-116 , desde la So-100 a Almazán (A-15). Atención desde el kilómetro 36 al 49.

, desde la So-100 a Almazán (A-15). Atención desde el kilómetro 36 al 49. So-132 , de Medinaceli (N-II) a Barahona (CL-101); entre Barahona, desde ese punto a La Riba de Escalote; y desde ese punto (So-152) a la So-160. En total, algo más de 62 kilómetros.

, de Medinaceli (N-II) a Barahona (CL-101); entre Barahona, desde ese punto a La Riba de Escalote; y desde ese punto (So-152) a la So-160. En total, algo más de 62 kilómetros. So-135 , en medio kilómetro a partir del kilómetro 7, de la So-160 (Retortillo de Soria) a Montejo de Tiermes.

, en medio kilómetro a partir del kilómetro 7, de la So-160 (Retortillo de Soria) a Montejo de Tiermes. So-160 , desde el puente Portuguí a Recuerda, desde aquí a Retortillo de Soria, que continúa en alerta para circular hasta el límite con Castilla La Mancha. Entre el kilómetro 7 y el 40,65.

, desde el puente Portuguí a Recuerda, desde aquí a Retortillo de Soria, que continúa en alerta para circular hasta el límite con Castilla La Mancha. Entre el kilómetro 7 y el 40,65. So-411 , entre el kilómetro 0 y el 18,38, desde Medinaceli (N-II) al límite con Castilla La Manca.

, entre el kilómetro 0 y el 18,38, desde Medinaceli (N-II) al límite con Castilla La Manca. So-830, a partir del kilómetro 14 hasta el 31,48, entre Vinuesa (So820) al límite con La Rioja.

Las bajas temperaturas no van a dar tregua en esta jornada de lunes en Soria, con el día más frío de toda la semana, según la predicción de la Aemet. Para el día de la Cabalgata en la capital y muchos pueblos de la provincia, las mínimas llegarán a los 4 grados bajo cero y la máxima no pasará de un grado.

Mientras, la circulación por carreteras de la provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, principalmente, además de Soria. En total 26 tramos varios de la Comunidad presentan dificultades para el tráfico rodado, tras la llegada de la borrasca ‘Francis’, según informan la Dirección General de Tráfico (DGT).

Nieve en la autovía A-50, entre Peñaranda de Bracamonte(Salamanca) y ÁvilaICAL

En concreto, la nieve impide circular a camiones y articulados por 52 kilómetros de la AV-941 entre San Martín del Pimpollar y El Barco de Ávila (Ávila) y los conductores deben extremar la precaución por la CL-627, entre Cervera de Pisuerga y Piedrasluengas (Palencia), en un tramo que suma 29,65 kilómetros, informa Ical.

Además, como en los últimos días, están cerrada en la provincia de Salamanca la DSA-191, en Candelario (Salamanca), a partir del kilómetro ocho y hasta ese punto son necesarias las cadenas, como por la SA-203, en la Peña de Francia.

Asimismo, en la red principal, la DGT informa de la presencia de nieve en la Autovía Ávila-Madrid (A-50) en San Pedro del Arroyo (Ávila), por la N-501, en la capital abulense, así como por la N-110 en El Barco de Ávila y la N-502 en Cepeda la Mora. En la misma situación se encuentra la N-VI entre Guadarrama (Madrid) y Gudillos (Segovia)