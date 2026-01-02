La Cabalgata de los Reyes Magos en Soria, al detalle: cuándo, por dónde... y cuántos caramelos

Llegada de los Reyes Magos a la plaza Mayor de Soria el 5 de enero de 2025.MARIO TEJEDOR

La Casa Real de sus majestades los Reyes Magos de Oriente ha facilitado el programa de su llegada a Soria en la tradicional cabalgata. Los horarios, las calles por las que pasarán o los kilos de caramelos repartidos ya se han concretado para poder disfrutar del espectáculo.

Repasamos todos los detalles de la Cabalgata de Reyes para que no te pierdas detalle.

El horario de la Cabalgata de Reyes de Soria

El desfile comenzará a las 19.00 horas del lunes 5 de enero de 2026 saliendo desde el aparcamiento de Los Pajaritos. No obstante la Policía Local cortará las calles del recorrido desde las 18.30 horas.

El recorrido de los Reyes Magos

El recorrido de la Cabalgata de Reyes de Soria comenzará en el aparcamiento de Los Pajaritos para salir por José Tudela, calle Almazán, avenida de Navarra, calle del Collado y llegada a la plaza Mayor, donde se realizará la recepción oficial.

La organización y patrocinio

La invitación a los Reyes Magos fue cursada por el Ayuntamiento de Soria. También colaboran E. Leclerc, Caja Rural de Soria y Aguas de Soria.

Participantes en la Cabalgata de Reyes de Soria

En el desfile participan junto a las carrozas la Asociación Numancia, la Asociación de Vecinos del Calaverón, la Asociación Juvenil RCSoria, la Banda de Música Municipal de Soria, los Bomberos de Soria, el Club Deportivo Patín Soria, Correos, el Club de Equitación El Robledal, la Cuadra Antares, las escuelas municipales Gloria Fuertes y Rosa León, la Escuela de Música Tradicional Enclave Musical, los gaiteros Aires de Soria, la SAT Virgen del Rosario y Valoriza.

Carrozas y figurantes para acompañar a los Reyes Magos

En el desfile participarán seis carrozas municipales, una carroza de la Asociación de Vecinos del Calaverón, una carroza de la Asociación Juvenil RCSoria, cuatro teatros de animación, 65 niños y niñas a pie como figurantes, 30 caballos y seis ponys.

El reparto de caramelos de la cabalgata de Reyes

Sus majestades los Reyes Magos de Oriente traerán consigo 2.500 kilos de caramelos y 3.000 bolsas de chucherías para repartir entre los asistentes.