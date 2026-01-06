La piscina de la Juventud vuelve a cerrar, en este caso por desajuste en el cloro realizado por un empleado temporal

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La piscina del polideportivo de La Juventud volvió a cerrar sus puertas a los usuarios el pasado lunes 29 de diciembre, en esta ocasión por un problema técnico pero también derivado de la falta de personal municipal para atender las instalaciones. Según pudo saber este periódico, la piscina y el spa se cerraron por un exceso de cloro en el agua que se encontró el socorrista municipal al incorporarse después del fin de semana.

La persona encargada de mantener los niveles químicos ese fin de semana era un trabajador derivado de una empresa de empleo temporal, opción a la que recurre el Ayuntamiento de Soria cuando no dispone de personal municipal para hacerse cargo de las instalaciones, con el objetivo de seguir prestando servicio a los usuarios, que finalmente son los perjudicados de esta situación de cierres reiterados.

Según indicaron fuentes del comité de empresa, el cloro estuvo disparado al menos el domingo porque, aparentemente, el socorrista contratado por la empresa de empleo temporal no disponía de los conocimientos necesarios para medir y hacer los ajustes convenientes para estabilizarlo a valores saludables.

El socorrista municipal tuvo que rectificar y se optó por el cierre ya que era inviable mantener la piscina abierta con esos niveles de cloro tan elevados.

La piscina de La Juventud ha sufrido cierres intermitentes recientes debido a problemas de gestión de personal y falta de socorristas, denunciados por trabajadores y sindicatos ya en 2024 y que se han intensificado a finales de 2025, afectando turnos y días completos. El Ayuntamiento de Soria ha dado explicaciones y asegura que busca soluciones, como bases para suplencias, pero la situación es de conflicto laboral y sigue recurriendo a empresas de empleo temporal. El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, explicó en su momento que los cierres temporales de la piscina de La Juventud se deben principalmente a problemas de gestión y falta de personal cualificado, a pesar de tener suficientes horas cubiertas, según denuncias de trabajadores y concejales de la oposición, enfrentando dificultades para cubrir turnos y asegurar el servicio.