La Cruz y San Pedro y La Mayor cubiertas con dos parejas inscritas para los sanjuanes 2026

La Cruz y San Pedro y La Mayor ya están cubiertas. El Ayuntamiento de Soria ha anunciado este miércoles que hay dos parejas inscritas para cubrir estas cuadrillas de las fiestas de San Juan, de las cuatro que permanecían vacantes, por lo que se 'aligera' un poco la preocupación que había por la ausencia de voluntarios.

Siguen sin candidatos, de momento, Santa Catalina y San Juan, aunque parece que hay suficiente espacio de tiempo como para que al final se animen los sanjuaneros y se puedan cubrir todas con meses de antelación.

El Ayuntamiento de Soria ha anunciado también que este viernes se producirá, a las 19.30 horas, la primera reunión anual con las parejas candidatas en la comisión de Festejos, la primera piedra de toque con vistas a los sanjuanes de este año 2026.