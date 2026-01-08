La Junta contratará el helicóptero de lucha contra incendios forestales para la base de Garray

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El contrato para el helicóptero de lucha contra incendios forestales con base en Garray (Soria) ya está sobre la mesa, según ha anunciado este jueves la Junta de Castilla y León. Se encuadra en una medida más amplia para contratar cinco aeronaves en distintos puntos de la Comunidad que también pueden intervenir en labores preventivas o, en casos de extrema gravedad, en otros tipos de emergencia.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de un contrato de servicios para la disposición de cinco helicópteros destinados a la coordinación, transporte y extinción de incendios forestales, con el objetivo de asegurar el operativo autonómico de lucha contra incendios y la capacidad de respuesta ante emergencias en el medio natural. El presupuesto de licitación asciende a 12.226.730 euros.

El contrato, que responde al compromiso del Ejecutivo autonómico de asegurar el operativo de lucha contra incendios y la capacidad de respuesta ante emergencias en el medio natural, se estructura en dos lotes.

El lote 1 comprende la prestación de dos helicópteros monoturbina tipo A, uno de coordinación y transporte y extinción, y otro de transporte y extinción, con posibilidad de configuración como helicóptero de coordinación en caso de necesidad. El helicóptero de coordinación operará durante todo el año y contará, durante la época de peligro alto de incendios forestales, con equipo específico de coordinación y sistema giroestabilizado de captación y transmisión de imágenes y vídeo en tiempo real. Estará tripulado por un piloto y dos coordinadores, y tendrá su base habitual en el Vivero Forestal Central de Valladolid. El segundo helicóptero del lote 1 tendrá su base preferente en Quintanilla de Onésimo (Valladolid).

El lote 2 incluye tres helicópteros monoturbina ligeros tipo A, destinados al transporte de cuadrillas helitransportadas y a la extinción de incendios, mediante bombardeo con agua o espuma. Su ubicación preferente será en las bases de Cebreros (Ávila), Garray (Soria) y Villaralbo (Zamora), prestando servicio prioritariamente durante la época de peligro alto.

Las aeronaves contratadas realizarán, con carácter prioritario, misiones de transporte de personal y equipos de extinción, así como bombardeo con helibalde adaptado a condiciones extremas de altitud y temperatura. De forma complementaria, podrán llevar a cabo funciones de coordinación de medios aéreos, vigilancia, perimetración de incendios, evacuaciones de emergencia, detección de focos de plagas y enfermedades, revisión de puntos de agua, transporte de cargas externas y otras tareas de apoyo al operativo. En situaciones de extrema necesidad, podrán intervenir también en misiones de búsqueda y salvamento, vuelos médicos y apoyo a emergencias de protección civil.

Todos los helicópteros deberán contar con el equipamiento técnico y de seguridad necesario, incluyendo sistemas de carga de espuma, cesta externa porta material, megafonía, señalización luminosa, radiobaliza de emergencia y botiquín de primeros auxilios, entre otros elementos.