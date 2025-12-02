Luz verde para ubicar en el ATI la base del helicóptero sanitario de la Junta

La provincia de Soria da un paso adelante en la respuesta ante las emergencias sanitarias. Por una parte, desde la Diputación provincial se arranca con el procedimiento para ceder a Sacyl de unos terrenos en el aeródromo para la instalación de la base del nuevo helicóptero sanitario de la Junta de Castilla y León. Por otra parte, Sacyl comienza las obras de adaptación del helipuerto del Hospital Santa Bárbara con el objetivo de que pueda acoger vuelos nocturnos. La previsión, según confirmaron desde Sanidad, es que las obras estén concluidas de cara a final de año.

Con respecto a la nueva base del helicóptero medicalizado, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, informó ayer de que la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la cesión gratuita durante un período de 25 años de dos zonas del aeródromo a la Gerencia Regional de Salud para la creación de la citada infraestructura. En concreto, la petición de la Junta recoge dos zonas, una primera para instalar los hangares, vestuarios y los baños y una segunda en la que se localizaría la base de la aeronave para su despegue y aterrizaje que está al lado de otra base que tiene la Junta para los helicópteros del servicio de extinción de incendios.

La medida, apuntó Serrano, «incluye la instalación de hangares y la adecuación del helipuerto, así como la puesta a disposición de una segunda zona actualmente usada para servicios de extinción de incendios». El regidor aseguró que «los informes técnicos y jurídicos han confirmado la compatibilidad del proyecto con el futuro desarrollo del aeródromo». En este punto, el presidente provincial quiso dejar claro que la Junta «se compromete a realizar las obras y a no destinar el bien a usos distintos».

De esta forma, esta concesión demanial aprobada está condicionada al cumplimiento de una serie de obligaciones «como destinar las obras ejecutadas a los usos previstos, asumir la ejecución de las obras así como el mantenimiento de las instalaciones necesarias para la prestación del servicio obteniendo a su cargo todos los permisos municipales y sectoriales que garanticen el estricto cumplimiento de la normativa urbanística aplicable».

Con esta decisión, apuntó Serrano, la Diputación «refuerza su compromiso con la mejora de los servicios públicos y permitirá que la provincia cuente con un recurso sanitario esencial que reducirá tiempos de respuesta y mejorará la atención de emergencias en todo el territorio».

Tal y como informó este medio hace un par de semanas ,Castilla y León comenzará en diciembre a ser la autonomía con un mayor número de helicópteros de transporte aéreo sanitario urgente. En julio es cuando está previsto que la renovación de la flota se complete para pasar de los cuatro vehículos que posee actualmente a diez, pero será antes que finalice el presente año cuando Ávila, Soria y El Bierzo, en primer lugar, reciban sus correspondientes aeronaves para que entren en funcionamiento a partir del próximo 1 de enero.

Esa es la previsión que se refleja en el ultramillonario contrato ya formalizado con la UTE formada por Avincis Aviation Iberia, SLU, Avincis Aviation España, SAU y Avincis Aviation Technics, SAU, con una duración de tres años por un valor de 174,1 millones, más dos de prórroga como máximo.

Aunque el contrato es solo uno, la disposición de las aeronaves está dividida en dos fases, cumpliéndose así la explicación del portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado el pasado 10 de julio en el que señaló que «no hay capacidad para ofrecer diez helicópteros a la vez». Es por ello que Ávila, Soria y El Bierzo serán los primeros territorios en recibir los nuevos helicópteros para complementar las cuatro bases aéreas medicalizadas que están presentes en Burgos, Astorga, Salamanca y Valladolid, cuyas unidades serán sustituidas por equipos más modernos.

Con este proceso se viene a confirmar que la ejecución del contrato se realizará de forma escalonada, con el 1 de enero de 2026 fijado para que entren en funcionamiento siete helicópteros sanitarios (HEMS) y uno de reserva. De los siete, seis corresponden de tipología ligera mientras que el restante será de tipo medio, con posibilidad de vuelo nocturno y mayor capacidad de pasajeros, alcance y velocidad, así como equipamiento para traslados más complejos.

HELIPUERTO HUSB

De forma casi paralela, con la llegada del mes de diciembre se han iniciado las obras de adaptación del helipuerto del Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria. Las obras, con un presupuesto de casi 300.000 euros, permitirán que el Santa Bárbara pueda operar vuelos nocturnos y mejorar las posibilidades antes las necesidades de traslados a hospitales de referencia. La información facilitada por la Junta indica que las obras proyectadas tendrán un coste de 239.000 euros más impuestos, por lo que el presupuesto total estará en los 290.000 euros.

Para posibilitar los vuelos nocturnos es necesario acometer diferentes obras. En primer lugar se procederá a incrementar en 35 centímetros la solera del helipuerto para evitar la actual malla de protección perimetral existente. «Para ello, se hace necesario realizar un encofrado perdido denominado «caviti» para no sobrecargar la estructura actual. Y sobre dicho encofrado verter el hormigón», según explicaron desde Sanidad.

Además, se procederá a instalar una red eléctrica para la colocación de las luces perimetrales del helipuerto que permitan su visualización nocturna y un sistema de balizamiento que permita, mediante radiofrecuencia, la activación del helipuerto. La instalación también tendrá un grupo de presión independiente, para el sistema de PCI y lanzas automáticas que actúen de forma autónoma en caso incendio. . La ejecución de las diferentes actuaciones comienza esta semana y se espera que finalicen antes de que termine el año. «Con esto se conseguiría la adaptación del helipuerto a vuelo nocturno», explican.