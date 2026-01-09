Soria arranca el año entre las provincias más felices de España según un estudio universitario

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

El inicio del año llega con un dato que refuerza una percepción cada vez más extendida. Soria se encuentra entre las provincias más felices de España, de acuerdo con un estudio sobre calidad de vida elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha y difundido por el Observatorio de la Calidad de Vida.

El informe sitúa a Soria junto a Palencia en un grupo reducido de territorios que destacan a nivel nacional, junto con Navarra, La Rioja y Huesca, y apunta a un patrón común en todas ellas.

Calidad de vida alta

Según el estudio, estas provincias comparten altos índices de calidad de vida, especialmente vinculados al entorno, la seguridad y las condiciones laborales. El coordinador del informe, Víctor Gómez, explica que se trata de territorios menos masificados donde los intangibles del día a día pesan más que otros factores económicos.

La cercanía entre vivienda, trabajo y servicios aparece como uno de los elementos mejor valorados. En este tipo de provincias, el tiempo de desplazamiento es reducido y la vida cotidiana resulta más previsible y manejable.

Menos población, más bienestar

El ranking refleja una tendencia clara. Las zonas menos densamente pobladas obtienen mejores resultados en los indicadores de felicidad que las áreas muy urbanizadas. El estudio señala que este contexto favorece una mayor percepción de bienestar y una relación más equilibrada entre trabajo, familia y ocio.

Los propios residentes destacan esa ventaja. Vivir cerca del lugar de trabajo, reducir el uso del coche y mantener rutinas más sencillas son factores que influyen directamente en la satisfacción personal.

Un aviso importante

El informe también introduce una advertencia relevante. A pesar de los buenos datos generales, se detecta un problema creciente de soledad no deseada entre los menores de 30 años, un fenómeno que no es exclusivo de estas provincias, pero que aparece con claridad en los resultados.

Según el estudio, este grupo presenta carencias en las relaciones sociales, tanto en cantidad como en calidad, una tendencia que se ha acentuado desde la pandemia y que afecta al conjunto del país.

Más de 40 indicadores

Para elaborar el ranking se han analizado más de cuarenta indicadores relacionados con el entorno económico, laboral, social y de seguridad. Entre los aspectos mejor valorados figuran la estabilidad, el empleo y el papel de la familia como elemento de apoyo.

El informe concluye que las provincias menos masificadas concentran condiciones que muchas personas buscan para vivir mejor. En ese contexto, Soria comienza el año posicionada como uno de los territorios donde la percepción de felicidad es más alta, con fortalezas claras y retos definidos para el futuro.