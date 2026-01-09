Heraldo-Diario de Soria

La Aemet mantiene activo el aviso por fuertes rachas de viento en Soria

Las temperaturas mínimas van en ascenso en todas las provincias de Castilla y León

Imagen de archivo de un hombre luchando contra el viento con paraguas.

Imagen de archivo de un hombre luchando contra el viento con paraguas.

Soria

La Agencia Estatal de Meteorología activa también para este viernes los avisos por fuertes rachas de viento en las provincias de Soria y Burgos y en cotas altas de la Comunidad. Predice, además, que los cielos estén nubosos en Castilla y León y se registren algunas precipitaciones débiles, más probables en zonas de montaña del norte y el este. 

La cota de nieve bajará progresivamente hasta alcanzar los 1100 metros, salvo en el noreste hasta unos 900 metros. Las temperaturas mínimas registran un ligero ascenso y las máximas se mantienen con pocos cambios.

En torno a las 8.30 horas Palencia registraba una temperatura de tres grados; Soria, León y Burgos, cuatro grados; Valladolid, Segovia, Ávila y Salamanca, cinco; y Zamora registra seis grados.

