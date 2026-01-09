175 autónomos sorianos reciben de la Junta casi un millón de euros

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha visitado este viernes Soria donde ha realizado el balance de los programas de apoyo al autoempleo desarrollados por la Consejería durante el año 2025. La titular del departamento ha estado en la mercería Don Botón, en la travesía Teatinos, un establecimiento situado en el casco antiguo referente de la apuesta por el relevo generacional y la sostenibilidad del comercio titular.

La nueva titular de este establecimiento, Ariadna Marina, ha podido asumir el relevo de la actividad con el apoyo económico de dos de los programas de apoyo a los nuevos autonómos: Relevacyl y fomento del autoempleo.

La consejera ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que considera "cargas" que tienen que soportar los autónomos, y ha elogiado el papel del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por las ayudas que a su juicio despliega el Gobierno regional.

En la provincia de Soria han sido un total de 175 los autónomos que han recibido ayudas a través de estos programas, según los datos de la Junta, por un importe de casi un millón de euros (976.234 euros), distribuidos en varias líneas.

En la línea de fomento al autoempleo han sido 74 los beneficiarios con una inversión de 714.750 euros; en el programa de consolidación del trabajo autónomo han recibido ayudas para el pago de cuotas de la Seguridad Social un total de 95 trabajadores autónomos, por un importe de 179.484 euros; y en el programa de relevo generacional se han concedido hasta el momento subvenciones a 6 autónomos que han garantizado la continuidad de negocios viables con una ayuda

Marina, que ha recibido una ayuda de en torno a los 28.000 euros, ha animado a los jóvenes a emprender y ha explicado que no "deben tener miedo" a la hora de abrir negocios. Es uno de los casos de relevo generacional, no en vano su madre fue la que atendió el negocio durante muchos años.