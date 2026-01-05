Castilla y León lidera la pérdida de autónomos en España y 1.345 trabajadores por cuenta propia echan el cierre a sus negocios en 2025

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El colectivo de autónomos de Castilla y León se desangra. La Comunidad encabezó la pérdida de trabajadores por cuenta ajena entre las autonomías españolas en 2025, cuando perdió un total de 1.345 autónomos, hasta los 182.761, un 0,7% menos. Solo otras tres autonomías vieron mermar al colectivo, La Rioja, Aragón y País Vasco, donde descendieron un 0,9 (220 menos), un 0,4% (-421), y un 0,3% (-510), respectivamente. En el conjunto nacional, el régimen de autónomos creció un 1,2% y sumó 39.002 trabajadores por cuenta propia, hasta los 3,42 millones.

Los datos difundidos este lunes por ATA indican que todas las provincias perdieron trabajadores por cuenta ajena, excepto Segovia (13.938), donde crecieron un 0,6%. Por el contrario, bajaron en Palencia (12.126), un 1,5%; en Ávila (13.445), un 1,3%; en León (34.388) y en Valladolid (34.244), un 1,1%, en ambos casos; en Zamora (15.607), un 0,8 por ciento; en Burgos (26.207), un 0,6 %; y en Salamanca (25.189) y Soria (7.6189), un 0,1%, en ambos casos.

La presidenta de ATA CyL, Leticia Mingueza, constató que , Castilla y León “ofrece la peor de las expectativas” e indicó que “en el balance de cierre del año 2025, lamentablemente las cifras confirman lo que ya veníamos advirtiendo a lo largo de todo este año pasado y es que Castilla y León pierde autónomos mientras que la tendencia nacional avanza en dirección opuesta”.

“En este último año nuestra Comunidad ha perdido un total de 1.345 trabajadores por cuenta propia, lo que supone un descenso del 0,7 por ciento, y como digo es una cifra especialmente dolorosa al compararla con el dato nacional. Mientras comunidades como Madrid o Andalucía suman afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos, Castilla y León sigue perdiendo tejido productivo”, aseveró.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, denunció que tenían “muchas promesas sobre la mesa pero no se ha mejorado nada, y especialmente no se ha mejorado la protección social para ellos”. “Todo lo contrario, 2025 ha sido un año de incremento de carga impositiva e incertidumbre y que ha conseguido cabrear a los autónomos”, dijo, para agregar que “si no hay cambios radicales 2026 llegará con más incertidumbre”, informa Ical.

Por último, volvió a “alarmar sobre la pérdida de autónomos de sectores tradicionales tan importantes como el comercio, transporte, industria y agricultura”.