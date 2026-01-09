Soria abre consulta pública para la futura ordenanza de la polémica Zona de Bajas Emisiones

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria da un nuevo paso de cara a la implantación efectiva de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad. A través de la sede electrónica, el Consistorio capitalino abre un periodo de consulta público en el que, durante 20 días, se podrán realizar aportaciones a la futura ordenanza que regulará la polémica ZBE. La implantación de esta normativa no es obligatoria para Soria al tener menos de 50.000 habitantes y ha sido fuertemente criticada por la oposición municipal tanto por parte del PP como Vox.

El proyecto de la ZBE en Soria está muy avanzado, incluso en lo que se refiere a la instalación de las cámaras de vigilancia, pero falta el último paso que es la aprobación de la ordenanza. La apertura de la consulta pública acerca la presentación de la nueva normativa.

En el anuncio publicado pro el Ayuntamiento se indican varias cuestiones. Por ejemplo, en cuando a los problemas que pretende solucionar se alude a los numerosos estudios que "han puesto de manifiesto el impacto en la salud de los contaminantes atmosféricos" y defiende que el Ayuntamiento " tiene el deber de velar por la conservación y protección del medio ambiente y la calidad del aire haciendo también que la ciudad en su conjunto conserve, proteja y colabore en las actuaciones dirigidas a reducir o eliminar las diferentes formas de contaminación". En este contexto incide en que "con la Ordenanza que se va a desarrollar, se pretende proporcionar la cobertura normativa necesaria para la regulación de las medidas a poner en marcha contra la contaminación atmosférica, que ayude a mejorar la calidad del aire".

De cara a la implantación de la ZBE se pretenden adoptar "aquellas medidas que de entre las posibles sean menos restrictivas a los derechos de la ciudadanía" y de forma general "contempla mejoras en los objetivos de calidad del aire y contribución a los fines de descarbonización de la Unión Europea, fomentando el uso del transporte limpio".

En el anuncio se explica que, teniendo en cuenta la realidad social y económica del municipio, parte de la aplicación de una serie de medidas que cooperan a la movilidad sostenible, ayudando a la reducción del uso del vehículo individual, fomentando el transporte activo (bicicleta y VMP), así como el transporte colectivo urbano de viajeros y, solo en el caso de que los valores de los índices debidamente monitorizados superen los límites establecidos por la normativa sectorial (Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire), se podrán adoptar medidas restrictivas a la circulación de vehículos sin distintivo ambiental, de conformidad con la regulación establecida por la Dirección General de Tráfico.

El Ayuntamiento reconoce que no tiene obligación de implantar la ZBE pero "sin embargo, constituye una prioridad conforme a su ambición y compromiso con la transición ecológica, por contribuir a acelerar la transición hacia modos de desplazamiento más sostenibles y eficientes, a reducir la contaminación ambiental, a reconfigurar los espacios públicos a favor de las personas, mejorando y preservando la calidad del aire y la salud pública y avanzando por la senda del progreso social y económico en la lucha contra el cambio climático".

Estos son los objetivos que persigue el Ayuntamiento de Soria:

Favorecer el comercio tradicional y el turismo de la zona afectada, aumentado la seguridad del peatón y favoreciendo el confort de residentes y visitantes.

Mejorar y aumentar el tránsito peatonal dentro de la ZBE, con el fin de minimizar el riesgo de accidentes y atropellos, favoreciendo la movilidad de todos los colectivos en su interior.

Protección y mejora de las condiciones del patrimonio artístico mediante la reducción del tráfico en el interior de la ZBE y, por lo tanto, de la congestión y la emisión de gases contaminantes y de esta manera conseguir del centro del municipio una superficie agradable para peatones y ciclistas.

Aumentar el reparto modal de vehículos no contaminantes y de los traslados a pie.

Informar al ciudadano, mediante paneles en la vía pública, del estado de la calidad del aire y de las mejoras llevadas a cabo para la mejora de la salud de la ciudadanía.

Preservar los espacios verdes y disciplinar el aparcamiento, mejorando de esta forma la calidad de vida de los ciudadanos.

A continuación, se enumeran los viales que delimitan la Zona de Bajas Emisiones de Soria, no estando incluidos en la misma:

- Paseo San Andrés

- C/ Mosquera de Barnuevo

- Paseo del Espolón

- C/Ferial

- C/ Santa María

- N-234

- Pl. San Pedro

- C/ Nuestra Señora de Azogue

- C/ Postas

- C/ San Lorenzo

- C/ Betetas

- C/ San Juan de Rabanera

- C/ Caballeros

- Plaza Ramón y Cajal

- Plaza Mariano Granados

- C/ Nicolás Rabal