Soria invierte 1,4 millones en el Casco Histórico con cargo a las ayudas por las lluvias de 2025

El Ayuntamiento de Soria destinará 1,4 millones de euros para acometer obras en el Casco Histórico gracias a la ayuda del Gobierno central de 650.604,62 euros que ha resuelto conceder «hace escasas 48 horas» de la convocatoria para la compensación por daños por el temporal de marzo de 2025, dentro de la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (ZAGEPC), efectuada por el Acuerdo del Consejo de Ministros (ACM) del 1 de abril del pasado año. Así lo explicó el alcalde de la capital, Carlos Martínez Mínguez, quien constató que es la mejor manera de empezar el año, «con la misma dinámica positiva con la que cerramos el anterior: captando recursos externos para poder ejecutar inversiones que, de otro modo, serían muy difíciles de asumir solo con fondos municipales».

Puntualizó Martínez que las obras deberán estar ejecutadas en un plazo máximo de tres a cuatro meses una vez que la resolución definitiva se publique en el BOE, por lo que el Ayuntamiento ya está redactando los proyectos técnicos necesarios para su licitación y ejecución inmediata.

La ayuda estatal asciende a un importe de 650.604,62 euros destinada a la reparación de daños en infraestructuras municipales ocasionados por los episodios de lluvias intensas, nieve y heladas registrados. La subvención se concede para un conjunto de actuaciones cuyo presupuesto total asciende a 1.407.094,38 euros. La principal actuación se centra en el Casco Histórico, con 3.000 metros cuadrados de superficie a sustituir, márgenes del Duero, calzadas en distintos puntos de la ciudad y edificio en la calle Nicolás Rabal.

Martínez destacó que los más de 1,4 millones de euros van para obras que ya venían recogidas en los presupuestos, y la mitad, 650.000 euros, llegan vía subvención estatal, lo que permite al Ayuntamiento acelerar y culminar «actuaciones clave para la ciudad».

La obra más relevante es la renovación integral del pavimento del casco histórico, que afecta a la calle Zapatería en una superficie de 460 metros cuadrados, otros 600 metros cuadrados de la plaza Fuente Cabrejas y en la calle Real, con 2.105 metros cuadrados, con una inversión cercana al millón de euros. Esta actuación permitirá culminar la sustitución de todo el pavimento del centro histórico, incorporando además la renovación de colectores y redes de saneamiento y aguas residuales allí donde sea necesario. Según el alcalde, «es un objetivo que llevábamos tiempo persiguiendo y que ahora, gracias a esta ayuda, podremos ejecutar en apenas tres o cuatro meses para que esté terminado de cara a las fiestas de San Juan». El Casco Histórico ha concentrado altas inversiones en los últimos años con fondos europeos de la mano del EDUSI en plazas como la de Cinco Villas o el Carmen así como actualmente en Doctrina o también en el Mercado y entorno además de Condes de Gómara. «Certificamos así la renovación integral de esta zona, que además se va a culminar con carácter inmediato», añadió el alcalde.

La ayuda incluye otras actuaciones financiadas, como la reparación de la cubierta del edificio municipal de la calle Nicolás Rabal, ya ejecutada, la reparación de calzadas en distintas vías públicas de la ciudad y el acondicionamiento de las sendas de las márgenes del río Duero, que sufren daños recurrentes cada vez que se producen riadas o crecidas.

El alcalde recalcó que «todas estas inversiones responden a daños reales provocados por temporales de lluvia, nieve y heladas, y nos permiten no solo reparar lo estropeado, sino avanzar en una renovación integral del espacio urbano más emblemático de la ciudad y de una de sus principales zonas verdes y de ocio, como es el entorno del Duero».