El precio de la vivienda alcanza en Soria un nivel desconocido desde 2011

Un destacado salto en relación al mismo periodo del ejercicio precedente. Es lo que está sucediendo con el precio de la vivienda en la capital, que alcanza cotas inimaginables hace años y que coloca las referencias en los niveles del aterrizaje de la burbuja inmobiliaria, un ajuste que en Soria llegó con algunos años de retraso. El precio medio se colocó al cierre del tercer trimestre del año pasado en un nivel desconocido hace bastantes años. Concretamente, desde 2011 no se encontraba un registro más elevado como el alcanzado en la media de los nueve primeros meses de 2011.

En ese tiempo el coste del metro cuadrado se situó en los 1.425,37 euros, según se desprende de la elaboración de los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Es el dato más significativo desde 2011, cuando la unidad de superficie alcanzaba una media de 1.458,73 euros como promedio del periodo que va de enero a septiembre.

Aunque en el tercer trimestre se experimentó en la capital una ligera caída de 20 euros en relación al segundo trimestre, la media del acumulado de los nueve primeros meses es una de las más cuantiosas registradas desde hace mucho tiempo. Y en comparación con el mismo periodo de 2024 no sólo se ha producido una subida, sino que es muy considerable.

En un 14,1% puede cifrarse la elevación, ya que en el tiempo de referencia de 2024 la elaboración de los datos muestra una media de 1.249 euros. Es decir, en doce meses el precio medio de la vivienda se ha incrementado en 176,37 euros. Una nada desdeñable cantidad que se significa como uno de las elevaciones interanuales más importantes.

Según la serie histórica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el máximo en la capital se alcanzó en 2007, precisamente con el resurgir de la oferta al año siguiente de la entrada en vigor del PGOU. El final de 2007 coincidió con los primeros e inquietantes avisos de la crisis económica, entonces ceñida al otro lado del Atlántico. Nada de esto parecía inquietar entonces a unos compradores dispuestos a pagar nada menos que 1.855,43 euros por metro cuadrado. En 2008 y 2009, las cantidades medias en al cierre del tercer trimestre del año se tradujeron en 1.828,47 y 1.742,07 euros, respectivamente.

Desde entonces, con alguna alternativa, las cifras no dejaron de caer, si bien la crisis que azotó especialmente al sector inmobiliario se hizo sentir con algún retraso en relación al resto de España. Es el caso del año 2011, con el que puede compararse 2025, y sus 1.458,73 euros. El mínimo de la serie histórica se situó en 2017, con 1.402,43 euros. Una cifra mejorada en un euro en 2020.