La demolición de la quinta planta de Pajaritos II llega al momento crítico con la bajada del forjado

Las obras de demolición de la quinta planta en el inmueble del desarrollo urbanístico Pajaritos II alcanzan su punto crítico. Durante esta semana los operarios de la empresa adjudicataria de las obras han acometido una de las labores más complicadas: bajar el forjado del edificio de la quinta planta, una intervención estructural compleja para la reducción de su altura. Todo ellos asegurando la estabilidad del resto de la estructura mediante apuntalamientos provisionales y minimizar vibraciones. Con la ayuda de una grúa se han ido bajando los bloques de piedra para conseguir la eliminación de la última planta. Fuentes vecinales han señalado que la afectación a su vida diaria es «depende del día. Hay días que no hay problemas y oros días que es una auténtica tortura», señalaron.

Incidieron en que «cuando se ponen a golpear con el mazo o con lo que sea que estén la verdad es que acabamos muy cansados porque no hay tranquilidad para vivir. Muchos ruidos, golpes, vibraciones... pero como no sabemos el desarrollo de los trabajos, no hay forma de saber si vamos a tener un día tranquilo o agitado».

El capítulo del polémico edificio de Pajaritos II arranca en 2019, cuando se comenzaron a pagar señales para la construcción de los pisos. Eso sí, el inmueble se vio afectado por la pandemia, de ahí que los plazos se retrasaran. Tras decisiones judiciales y políticas, seis años después, están en pleno proceso de demolición de la quinta planta, y entre medias, una sanción de 150.000 euros a la empresa constructora Domus Nebrija por parte del Ayuntamiento. La decisión en los juzgados no daba margen para la duda. La quinta planta debía desaparecer aunque los vecinos se mantengan dentro durante las obras.

Fue a principios de enero del año pasado cuando se conocieron las sentencias que pusieron fin al procedimiento judicial de la quinta planta. La sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimó los recursos interpuestos por la constructora contra las sentencias del Juzgado de lo Contencioso de Soria que, por una parte ordenaba el derribo de la quinta planta y , por otra, ratificaba la sanción de 150.000 euros por infracción grave. Una vez que la sentencia fue firme –en el mes de marzo de 2025– la empresa debía dar los pasos necesarios para tirar la planta construida por encima de licencia y pagar la multa al Ayuntamiento.

A mediados de marzo del año pasado desde el Ayuntamiento de Soria se informó que la empresa había abonado la sanción interpuesta y presentado el proyecto de demolición que unas semanas después fue rechazado. Domus tuvo que presentar un segundo proyecto que en esta ocasión, sí cumplía con las prescripciones marcadas en la sentencia judicial.

No obstante, las obras de derribo se demoraron algunos meses. En agosto se concedió el permiso para ejecutar el derribo, pero Domus, empresa constructora, se topó con dificultades para encontrar una firma que pudiera ejecutar el mismo, tal y como trasladó el Ayuntamiento de Soria. A principios del mes de septiembre ya se desarrollaron las primeras pruebas para afrontar el ‘desmontaje’ de la planta construida sobre licencia. Los vecinos están en el inmueble desde hace más de un año y medio, que es cuando pudieron accere a las viviendas.