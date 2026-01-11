Intento de motín en la cárcel de Soria: varios internos rodean a los funcionarios y a la jefa de servicio

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Intento de motín en la cárcel de Soria. El sindicato mayoritario de prisiones Acaip-UGT ha relatado un incidente en el centro este sábado en el que señala que se vuelve a "poner en evidencia las deficiencias del sistema penitenciario".

El sindicato califica estos hechos como "graves" y sucedieron el sábado en torno a las 11.00 horas en el módulo 6 del centro.

El incidente se inició, según estas fuentes sindicales, tras la realización de un cacheo a un interno, ordenado por la dirección del centro, en el que se le intervino medicación que no era de su propiedad, procediéndose a su retirada. "Es necesario recordar que la grave falta de personal sanitario en las prisiones, y en particular en el centro penitenciario de Soria, obliga a que la medicación de los internos se realice atendiendo a criterios operativos en vez de a criterios de oportunidad en los que debe proporcionarse esta de manera pautada y regulada", explica Acaip-UGT, que se queja de que. esta situación genera "importantes problemas regimentales y de seguridad, al permitir que los internos acumulen una cantidad excesiva de medicación, facilitando su intercambio, tráfico interno o consumo indebido".

A partir de este momento, ante la disconformidad del interno afectado con la medida adoptada, señala el sindicato, y apoyado por otros presos, se produjo un "intento de alteración grave del orden regimental", tratando de incitar al resto del módulo contra los funcionarios.

Durante el desarrollo del incidente, varios internos rodearon a los funcionarios y a la jefa de servicio, generando una "situación de máxima tensión y riesgo para la integridad física del personal, llegando uno de los internos a intentar agredir a un funcionario en el ejercicio de sus funciones.

Como consecuencia de estos hechos, tres internos fueron trasladados al módulo de ingresos en régimen de aislamiento, y uno de los funcionarios resultó lesionado, siendo necesario su traslado a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.

Desde Acaip-UGT consideran que este grave incidente "no es un hecho aislado", sino "una nueva muestra de los riesgos derivados de la política penitenciaria actual, basada en un excesivo 'buenismo' y en una aplicación laxa de las normas regimentales".

Continúa el sindicato que "estas políticas están dando lugar a una deficiente clasificación interior de los internos, ignorando su peligrosidad real y su trayectoria penitenciaria, lo que provoca un incremento de conflictos, agresiones y situaciones de grave riesgo para los trabajadores penitenciarios".

Asimismo, denuncian que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vigentes en los centros penitenciarios están "totalmente desactualizadas, no responden a la realidad actual de las prisiones y no cubren las necesidades reales de personal, tanto en el ámbito sanitario como en el de vigilancia y tratamiento, sobrecargando a las plantillas y deteriorando gravemente la seguridad".

A la vista de este suceso, el sindicato reclama varias cuestiones, como elreconocimiento legal de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, "dotándolos de la protección jurídica acorde a las funciones de riesgo que desempeñan"; una clasificación y separación interior efectiva, ajustada a la realidad penitenciaria actual y orientada a garantizar la seguridad.

También pide el refuerzo inmediato de las plantillas, especialmente de personal sanitario, evitando situaciones como la entrega masiva de medicación que generan graves riesgos o la actualización urgente de la Relación de Puestos de Trabajo, adaptándolas a las nuevas necesidades operativas de los centros penitenciarios.

Por último, exigen la adopción de "medidas reales y efectivas" de respaldo institucional a los trabajadores penitenciarios. Acaip-UGT expresa "el comportamiento ejemplar, la profesionalidad y el compromiso de los funcionarios del centro penitenciario de Soria, cuya intervención evitó consecuencias aún más graves, demostrando una vez más su responsabilidad y vocación de servicio público pese a la falta de medios, personal y apoyo institucional".