La cárcel de Soria prevé la apertura de un módulo polivalente de respeto

El Centro Penitenciario de Soria prevé la apertura de un nuevo módulo polivalente que funcionará como módulo de respeto. Este tipo de instalaciones refuerza normas de convivencia, compromiso individual y participación ordenada en la vida diaria de la cárcel. La planificación se orienta a mejorar la organización interna y consolidar un entorno más estable.

Por otra parte, este centro de Instituciones Penitenciarias cerrará si no hay novedades 2025 sin agresiones a funcionarios, un dato que refleja el clima de seguridad y el buen funcionamiento de los protocolos internos. El centro prevé además en 2026 ampliar los programas de intervención para agresores de violencia de género en medidas alternativas, con dos ediciones que permitirán atender a más personas y reforzar la prevención de la reincidencia, informa Ical.

Estos asuntos se trataron en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en Soria, que se celebró el viernes 12 de diciembre, a partir del informe presentado por la directora del Centro Penitenciario, Alba Bartolomé. La Comisión analizó el balance de actividades de 2025 y el conjunto de previsiones para 2026, dentro del seguimiento periódico de los servicios de la Administración General del Estado en la provincia.

El subdelegado, Miguel Latorre, pudo constatar que el Centro Penitenciario de Soria combina seguridad, tratamiento, actividad educativa y cultural y planificación de mejoras para 2026. El balance sin agresiones a funcionarios, el refuerzo de programas de intervención y las nuevas actuaciones previstas muestran una línea de trabajo orientada al servicio público, la reinserción y la mejora continua.

El informe situó como prioridad la gestión del personal y la organización del trabajo. La relación de puestos se encuentra cubierta en torno al 90%, lo que permite sostener el servicio con estabilidad. En este contexto, el centro recordó la publicación del concurso de traslados el 4 de noviembre de 2025, un instrumento clave para la movilidad y la cobertura de vacantes en el sistema penitenciario.

En materia de tratamiento, el Centro Penitenciario desarrolló en 2025 tres programas centrados en tipologías delictivas concretas, con intervención sobre conductas violentas, agresión sexual y violencia de género. A esta línea se sumaron actuaciones específicas en adicciones, con intervención en drogas en colaboración con Cruz Roja y un programa sobre alcohol con la Asociación para la Rehabilitación de Enfermos Alcohólicos Sorianos (Areso), lo que refuerza la dimensión terapéutica y de reinserción que orienta el trabajo penitenciario.

Actividades

El informe presentó también la actividad de deporte y hábitos saludables, con propuestas regulares como crossfit, fútbol sala, TRX, acondicionamiento físico, programas de pérdida de peso y uso de frontón. Esta programación se vincula a objetivos de salud, convivencia y disciplina personal, con una planificación estable y adaptada a los medios disponibles.

La directora trasladó a la Comisión el desarrollo de actividades culturales y salidas programadas, como una salida micológica con apoyo de Cáritas y Cruz Roja. El centro participó también en el certamen de cortos con presencia en el jurado, y celebró una jornada de entrega de premios. Además, acogió la proyección del documental 'Las voces del silencio', con colaboración de la asociación Harmonii, dentro de una programación que busca ampliar el acceso a la cultura y fomentar espacios de reflexión.

De cara a 2026, Alba Bartolomé anunció el refuerzo de las medidas alternativas en violencia de género. El año anterior se desarrolló un programa en colaboración con Cruz Roja, con sesiones en la Subdelegación del Gobierno. En 2026 se prevén dos programas, lo que permitirá que 12 personas más cumplan esta medida en condiciones de intervención y seguimiento. El objetivo es mejorar la eficacia de la respuesta institucional y reducir riesgos, con una actuación centrada en la responsabilidad y el cambio de conducta.

Otra actuación prevista para 2026 se vincula a la memoria documental y al patrimonio archivístico. El centro realizará la transferencia al Archivo Histórico Provincial de los expedientes de internos correspondientes al periodo 1963–1973, lo que supone el traslado de más de 700 expedientes penitenciarios. Esta medida facilita la conservación, el acceso regulado y la custodia especializada de documentación histórica, conforme a los criterios archivísticos.

La Comisión trató también la situación del personal sanitario, una de las necesidades identificadas. El Centro Penitenciario cuenta con un médico contratado tres días a la semana. En enfermería, de cuatro plazas, el centro mantiene dos efectivas. El informe situó este ámbito como un reto para los próximos meses, con el objetivo de reforzar la atención sanitaria y asegurar la cobertura adecuada en coordinación con los recursos disponibles.