Ángel Ceña cumple los pronósticos, gana las primarias de Soria Ya y será el candidato a la Junta

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Ángel Ceña será el candidato de Soria Ya a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de marzo. El actual portavoz de la formación sorianista en las Cortes, procurador y secretario del partido, se ha impuesto este domingo a su rival, Jesús Ángel Alonso, en las votaciones del proceso de primarias emprendido por el partido localista.

Realmente, Ceña ha arrasado a su rival, ya que ha obtenido el 89% de los votos. Ha votado el 67% de la militancia, con 58 votos para Ceña, 4 para Alonso y tres en blanco. Durante todo el día los afiliados del partido han votado en la sede del casco viejo culminando de esta forma unas primarias en las que se han medido dos candidatos

Soria Ya ha presentado este domingo por la tarde los resultados con el presidente de la formación, Toño Palomar.