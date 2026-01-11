Soria Ya estrena sus primarias para decidir el candidato a la Junta

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Soria Ya vivirá hoy una nueva jornada histórica en su aún corto periplo como formación política. Los afiliados de la formación sorianista están llamados a la urnas a partir de las 11.00 horas para celebrar sus primeras elecciones primarias en las que decidirán quién liderará el cartel electoral en las próximas elecciones autonómicas. Algo más de un centenar de afiliados decidirán si optan por una opción más ‘continuista’ con representada por el actual portavoz en Cortes y secretario general de la formación, Ángel Ceña, o una nueva vía a través de Jesús Alonso. Antes de las 20.00 horas se conocerán los resultados.

Soria Ya debutó en política hace exactamente cuatro años, en febrero de 2022, con la convocatoria adelantada de elecciones en Castilla y León. La hasta ese momento plataforma ciudadana se convirtió en la fuerza más votada en la provincia con 3 de los 5 procuradores en juego por Soria. El matiz es que a esa convocatoria se presentó como agrupación de electores. Después, ya como partido, llegó su renuncia a las municipales de 2023 y su candidatura para las Generales de 2023 en las que lograron un buen resultado, pero insuficiente para conseguir representación ni en el Congreso ni en el Senado.

Para su tercer proceso electoral –exceptuando las elecciones europeas en las que se presentó en coalición con otras fuerzas– Soria Ya, como mandan sus estatutos, abrió el pasado mes de diciembre un proceso de primarias para elegir al número uno de la lista electoral que presentará en las próximas autonómicas. Fueron dos los candidatos, los citados Ángel Ceña y Jesús Alonso. En principio, el favoritismo apunta a Ceña que ha liderado a Soria Ya tanto en las autonómicas de 2022 como en las generales de 2023. Actualmente, es portavoz de la formación en las Cortes y secretario general de Soria Ya.

«No creo que sea favorito», asegura Ceña explicando que «habrá gente que prefiera la novedad y otros que consideran que el trabajo que se ha desarrollado es bueno y que debemos seguir por esa línea». El líder sorianista remarca que Soria Ya será prácticamente la única formación que celebre primarias algo que ve «sintomático», recordando que son muchos los partidos los que supuestamente las defienden.

Ceña indica que no ha habido una «campaña al uso» y que «no se tata de aparentar, sino de transparencia y normalidad». La «propia naturaleza» de Soria Ya, fundada como plataforma ciudadana, hace que el proyecto haya discurrido con absoluta calma. «En Soria Ya lo importante es el proyecto, no las personas». «Lo importante es luchar por Soria, aunque siempre tiene que haber alguien al frente», insiste. Ceña recuerda que en las otras dos ocasiones que lideró a Soria Ya «fui elegido en la asamblea» y apunta que será ese órgano el que también decidirá el resto de la lista. «Gane quien gane, lo que tiene que ganar es la colaboración y la cooperación, seguiré trabajando para Soria Ya pase lo que pase y con más fuerza si cabe», concluyó.

El otro candidato, Jesús Ángel Alonso, asegura que el resultado «no me preocupa mucho». «Creo que por salud democrática tenía que haber una alternativa para que los afiliados pudieran elegir». En este sentido no tiene reparos en elogiar el desempeño del propio Ceña ,y de Antonio Palomar y Vanesa García, durante la legislatura. «Han trabajado mucho, se han esforzado y sinceramente, si me toca a mí es algo que me causa respeto y miedo», indicó.

Un proceso de primarias inmaculado que para Alonso se debe a las diferencias entre Soria Ya y los partidos tradicionales. «En otros partidos se buscan cargos, sillones, nosotros no somos políticos, simplemente estamos en política porque consideramos que teníamos que hacerlo, un acto de responsabilidad, pero no hay guerra de sillones», subraya. Alonso coincide con Ceña en que lo importante es el proyecto. «Si sale Ángel seguiré a su lado y si salgo yo tendré a Ángel a mi lado para ayudarme y asesorarme», concluyó.