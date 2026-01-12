El palacio de Soria que quemó Napoleón y aún hoy día puede visitarse

Imagen del Palacio de Berlanga en la actualidad por la parte de atrás.Getty Images

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

Durante siglos, el palacio fue el eje político, económico y simbólico del pueblo. No era un edificio más: organizaba el espacio urbano, concentraba el poder señorial y marcaba la jerarquía del territorio. Pero una combinación de abandono previo y un incendio provocado en un contexto bélico terminó por hacerlo desaparecer casi por completo. Lo que hoy se visita es el resultado directo de esa destrucción.

El incendio no fue un accidente ni un episodio aislado. Fue el punto final de un proceso de deterioro acelerado por la guerra y explica por qué el palacio no puede entenderse sin ese momento concreto de violencia.

Todo ocurrió en Berlanga de Duero, cuando las tropas napoleónicas ocuparon la villa a comienzos del siglo XIX y prendieron fuego al palacio señorial. Aquel incendio redujo el edificio a ruina, salvando únicamente la fachada que todavía hoy preside el conjunto histórico.

Antes del fuego

Mucho antes del incendio, el palacio ya arrastraba problemas estructurales. Desde que los marqueses trasladaron su residencia a Madrid a comienzos del siglo XVII, la inversión en el edificio disminuyó de forma notable. Aunque seguía siendo un símbolo de poder, dejó de ser una residencia viva y comenzó un lento proceso de degradación.

Mientras se fundaban nuevos conventos y se intervenía en otros espacios religiosos, el palacio y el castillo quedaban en segundo plano. Incendios previos, reutilización de materiales y décadas de mantenimiento insuficiente lo habían debilitado cuando llegó la guerra.

El incendio

En 1811, durante la Guerra de la Independencia, las tropas napoleónicas entraron en la villa tras la retirada de las fuerzas españolas. La ocupación no se limitó al control militar. Hubo saqueos, destrucción sistemática y una estrategia clara de intimidación.

El palacio fue incendiado de forma deliberada. El fuego arrasó cubiertas, interiores y estructuras portantes, dejando en pie únicamente la fachada principal. Aquel incendio marcó un punto de no retorno: el edificio dejó de ser recuperable como residencia y pasó a convertirse en ruina histórica.

Una fachada aislada

La fachada que se conserva hoy es uno de los mejores ejemplos de arquitectura señorial renacentista en España. Construida en piedra de sillería, con tres plantas y galería superior, refleja el modelo de villa ducal del siglo XVI.

Su supervivencia no fue resultado de una restauración temprana, sino de la propia solidez constructiva. Todo lo demás desapareció. El palacio quedó reducido a una imagen monumental sin cuerpo, condicionando la lectura actual del conjunto urbano.

Consecuencias duraderas

Tras el incendio, el expolio continuó durante décadas. Materiales del palacio y del castillo se reutilizaron en otras obras, acelerando la pérdida de estructuras. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el castillo ya era poco más que un esqueleto de piedra, y el palacio había quedado definitivamente inutilizado.

Esta situación explica por qué hoy cualquier intervención es compleja y limitada. No se trata de reconstruir, sino de consolidar lo que quedó tras el incendio y evitar nuevas pérdidas.

Intervenir con cautela

No fue hasta comienzos del siglo XXI cuando el Ayuntamiento adquirió todo el conjunto monumental y se iniciaron trabajos serios de conservación. Entre 2004 y 2005 se llevaron a cabo actuaciones clave para proteger, consolidar y frenar el deterioro.

El incendio del palacio sigue siendo el hecho central que condiciona todo. Entenderlo no es opcional. Es la única forma de comprender por qué este pueblo tiene la forma que tiene hoy y por qué su patrimonio exige una atención constante.