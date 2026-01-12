El último dato avala que Soria cerrará 2025 con mayor cifra de turistas que 2024

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El dato del turismo en la provincia experimentará un aumento en relación a 2024, pues a falta del cierre de la estadística de diciembre son muy pocos los visitantes que faltan para superar la marca. La estadística de 2025 superará a la de 2024, cuando se registraron 453.121 turistas en Soria. Y es que el acumulado hasta noviembre suma ya 452.519 personas, es decir, que quedan sólo 602 para igualar el ejercicio completo de 2024 y 603 para sobrepasarlo.

Según las referencias de la Comunidad Autónoma, el acumulado hasta noviembre de 452.519 viajeros se corresponde con una elevación de 27.135 individuos respecto del mismo periodo del ejercicio precedente. Comparando los acumulados se detecta un incremento porcentual del 6,38%.

Con un número de turistas tan considerable, no es de extrañar que las pernoctaciones también se muevan al alza. El registro estadístico de la Comunidad Autónoma identifica hasta 831.874 estancias, 16.186 más que hace un año. En porcentaje, un alza del 1,98%.

Sube el número de estancias, pero con una duración media inferior. Es decir, que los 1,8 días que de media pasan los visitantes en la provincia representaron una ligera caída en relación al ejercicio precedente. Un 0,080, que en porcentaje suma un descenso del 4,25%.

Sin embargo, la ocupación mantiene una línea ascendente. El 18,68% es la media de 2025 hasta el mes de noviembre, 1,2 puntos más que un año antes.

Según el inventario de establecimientos, la provincia dispone en la actualidad de 929 alojamientos, 38 más que en el mismo periodo del ejercicio precedente. Hay 630 plazas más. Mientras, el número de restaurantes no conoce cambios y permanece en 358. Eso sí, aumentan en 241 plazas.