El autobús urbano de Soria sobrepasa el medio millón de viajeros

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El autobús urbano de la capital experimentó durante el año pasado un notable repunte de viajeros, que hizo que el tota de desplazamientos alcanzara una marca desconocida en mucho tiempo. Hasta medio millón de usuarios transportaron las diferentes líneas, que sobrepasaron ampliamente las marcas de 2024. En concreto, fueron 535.388 los viajeros durante el ejercicio recientemente finalizado, que en términos porcentuales se significaron con una elevación del 11,4% en relación a 2024. En todos los meses de 2025 se superaron los resultados de sus correlativos del año precedente, de manera que quedó un ‘saldo’ a favor del año pasado de 55.013 usuarios.

En casi todos los meses de 2025 se registraron más de 40.000 viajeros. Las únicas excepciones (y rozaron los 40.000) se dieron en enero y en agosto, respectivamente con 39.953 y 39.502 usuarios. El periodo con mayor afluencia fue julio, cuando los vehículos alcanzaron los 49.788 desplazamientos. A continuación se colocó octubre, cuando se registraron 49.439.

El cierre del año, el mes de diciembre, fue el que marcó una diferencia mayor en relación al mismo periodo del año precedente. Así, los 44.176 desplazamientos registrados supusieron un incremento de nada menos que el 21,4% y una diferencia de 7.796 usuarios. El segundo mes que alcanzó una diferencia más considerable fue marzo, con 7.586 viajeros más y un porcentaje al alza del 19,7%.